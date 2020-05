Az állapotfelmérést követően újranyithatnak a megyei játszóterek

Hamarosan újra megtelhetnek élettel a jelenleg üres játszóterek a megyében, a kormány ugyanis enyhített a kijárási korlátozás szabályain vidéken, így a gyerekek és a szülők legnagyobb örömére a fertőtlenítés és karbantartás után újra lehet használni a kinti játékokat. Cikkünkben annak jártunk utána, hogy a megkérdezett településeken élnek-e a lehetőséggel.

A járványügyi szabályok betartásával a törökszentmiklósiak már használhatják is tizenegy játszóterüket, a kerékpárosokat pedig egy extrém pálya várja az Ipolyi Arnold Művelődési Központ háta mögött.

– Miután ezek a játszóterek nem zárhatóak, ezért fizikai akadályt csak az jelentett, hogy a forgalmasabb helyeken álló parkokat szalaggal körbekerítettük. Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy a lakosok valóban betartották a rendeletet, és üresek voltak a játszóterek – részletezte Marsi Péter polgármesteri kabinetvezető.

Elmondása szerint a másik tapasztalatuk az, hogy a játszótereket az iskolai szünet kezdetétől kezdik használni a gyerekek. A játszóterek karbantartási munkáit a városban a Kommunális Kft. végzi. Hetente tartanak ellenőrzéseket, és elvégzik a szükséges takarítási munkálatokat, rendezik a homokozókat, illetve lenyírják a füvet is. A játszóterek éves felülvizsgálata júniusban van, ezután pótolják a tapasztalt hiányosságokat, de még mindezek előtt kijavítják és lefestik a kerítéseket. Marsi Péter arra is kitért, hogy az idei költségvetésben nem szerepel jelentősebb játszótér-felújítás.

Tiszapüspöki egyetlen játszóterén már végeztek karbantartási munkálatokat, de a nagyobb játékok kihelyezésével egyelőre még várnak.

– Már átfestettük és lefertőtlenítettük, amit lehetett, ám a játszóeszközöket még nem helyeztük ki. Egyébként mivel kistelepülés vagyunk, tele kertes házakkal, nálunk nem annyira jellemző a játszótér használata. Inkább a sportpályánk az, amire nagyon várnak már a fiatalok, hogy használhassák. Még átgondoljuk, milyen feltételekkel, és mikor nyitjuk majd meg – válaszolta kérdésünkre Bander József polgármester.

Fegyverneken várhatóan szerdán döntenek arról, hogy mikor nyitják újra a város három játszóterét.

– Szerdáig semmiképp, ahogyan a kültéri konditermet és a sportpályát sem nyitjuk ki. Eddig is folyamatosak voltak a karbantartási munkálatok a játszótereken, ami leginkább a fűnyírást jelenti. Eszközcserére szerencsére idén nem volt szükség, ugyanis nemrég újítottuk fel ezeket a parkokat – tájékoztatta hírportálunkat Molnár Barna önkormányzati képviselő. Hozzátette, a játszótereket természetesen fertőtlenítés után nyitják majd ki, a sportpályára pedig eddig is kiemelt figyelmet fordítottak.

A megyeszékhelyen összesen ötvenhét játszótér van. Szalay Ferenc polgármester vasárnapi online sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy május 9-től (szombattól) fokozatosan, a tavaszi karbantartási munkák elvégzése után nyitják majd ki ezeket.

– Először a forgalmas helyeken álló játszóterek nyitnak majd meg. Nem kevés idő mindezeket fertőtleníteni és felújítani, rendbe tenni, hogy fogadhassák a gyermekeket – hangsúlyozta a polgármester.

– A homok cseréje, fertőtlenítése már több helyen megtörtént, ebben a hónapban pedig elkezdik felmérni, hogy milyen karbantartási munkálatokra lesz még szükség. Ekkor történik meg például a sérült elemek cseréje is – számolt be róla Gyuricska Éva, városházi sajtószóvivő. Hozzátette, egy, a kultúra és a közösségépítésre irányuló TOP-os program részeként több játszótér, például a Moha úti, a Csokonai úti, a tiszaligeti, valamint a Liget út–Mátyás király úti Y-háznál lévő játszótér felújítását is beütemezte az önkormányzat erre az évre, azt azonban még nem tudják, hogy ez miként módosul.

Kunszentmárton játszóterein a városgondnokság a járványhelyzettől függetlenül végezte az elmúlt hetekben a karbantartási munkálatokat. A virágosítással, fűnyírással, és egyéb szezonális munkákkal már el is készültek.

– Fokozatosan kezdjük a játszóterek és a street workout pálya fertőtlenítését. Az öt játszóteret és a további játszóparkokat a héten meg is nyitjuk majd – közölte Wenner-Várkonyi Attila polgármester. – A sorrendről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Tószegen zárva marad az egyébként jól felszerelt, jó állapotban lévő játszótér, de Szajolban sem nyitják ki a járványhelyzet végéig.

Nagykörűben, bár hivatalosan nem volt lezárva a település játszótere, a kéréseket szem előtt tartva, nagyon ritkán használták azt. Mint megtudtuk, a legfontosabb intézkedések után újra használatba vehetik a gyerekek a teret, melynek felújítását a közeljövőben tervezik.

Kőtelken a köztéri játszóteret és a szabadtéri kondiparkot az eszközök fertőtlenítése után újra megnyitják az érdeklődők előtt.

Jászfényszarun a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet tevékenységi köréhez tartozik a játszóterek felügyelete. Az élet nem állt meg a járványügyi helyzetben sem. A Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet munkatársai javítják, karbantartják a játszóeszközöket – tudtuk meg Zsámboki Sándortól, a szerve­zet igazgatójától.

Elmondta, a városban kilenc játszótér található, melybe beletartozik a bölcsődei, óvodai és iskolai is. A karbantartásnál alapvető fontosságú, hogy folyamatosan figyelik a biztonsági követelmények változását. Van olyan játszótér, amelyen nagy karbantartást végeznek, mert jogszabály írja elő, hogy a biztonságos működés érdekében minősíteni kell a játszóeszközöket.

A katolikus általános iskola udvarán az egyház közreműködésével nemrégiben új játszótér létesült, amit még a gyerekek igazán birtokba sem tudtak venni, mert a koronavírus miatt bezárt az intézmény. A nevelési intézményeken belül működő játszótereket az ügyeletben részt vevő gyermekek használhatják. Zsámboki Sándor elárulta, hogy a városban három olyan zárható játszótér van, amit a tervek szerint a napokban újra kinyitnak.