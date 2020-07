Az állatgondozásban is segítenek a gyerekek Kisújszálláson

Horváth György tanyáján több mint húsz fajta állat él a vízi szárnyasoktól, rackajuhokon, lovakon, magyar szürke marhán át a komondorig.

Akad köztük néhány különleges is, mint például az emuk, ezek is a gyerekek kedvencei éppúgy, mint a pónik, kiskutyák, galambok vagy a kisbárányok.

– Év elején még a májusi osztálykirándulásokra készültünk, csatlakoztunk a Lázár Ervin Programhoz bemutatóhelyként, a fürdővendégeinek lovas kocsikázással készültünk, de a vírushelyzet miatt ebből semmi nem valósult meg.

A korlátozások feloldásával a nyári táborokat viszont már megtarthatom – mondja a házigazda. Az őshonos környezetben a gyerekek megismerkednek a tanya haszon-, dísz- és őshonos állataival, bekapcsolódnak azok gondozásába.

– A napokban több, a fővárosból érkezett gyermeket is fogadtunk, akik kisújszállási nagyszülőknél nyaralnak. Van, aki már járt itt, de olyan is, aki először látott ennyi állatot élőben – árulja el Horváth György, aki sokat beszél a gyerekeknek az ember és a természet viszonyáról, a környezetvédelemről is. A napi program az állatok etetése, itatása, de lehetőséget biztosítanak például sétakocsikázásra is egy ekhós kocsival a városban.

Olívia a nagyszüleinél nyaral, a barátnőjét hozta el.

– Ilyen helyen még nem voltam táborban, örülök, hogy kipróbálhattam. Bár a 10. szülinapomon Gyuri bácsi lovas kocsival már körbe vitt a városban, de ez más, itt megnézhetem közelről az állatokat – mondja a 12 éves lány, aki szintén szeret lovagolni, ezt most sem hagyja ki.