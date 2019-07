Az anyák munkába állását is segítheti az új bölcsőde

Jelenleg csak a szomszédos településekre tudják átvinni a kenderesi, bánhalmai bölcsiseket, ami a szülőknek pluszköltséget jelent. Hamarosan azonban ez helyben is megoldható lesz, hiszen a minibölcsőde majdnem kész. A részletekről Pádár Lászlóné polgármestert kérdeztük.

– Egy 2017-es jogszabály miatt már nem lehet a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvodájában bölcsődei csoportot indítani. Most a kenderesi gyermekeket a szülők – ha tudják – a szomszédos Kisújszállásra viszik át bölcsődébe, Bánhalmáról pedig Kunhegyesre, vagy ha ezt nem tudják megoldani, otthon maradnak velük hároméves korukig, amíg nem vehetik fel őket az óvodába.

– A probléma megoldására kerestük a lehetőséget, ezért döntöttünk egy önkormányzati bölcsőde kialakítása mellett, melyet az óvoda közelében szerettünk volna kialakítani – sorolta a városvezető, aki azt is elárulta, amíg volt rá jogszabályi lehetőség, addig négy-öt bölcsődéskorú gyermeket mindig elhelyeztek az óvodában.

Miután a képviselők egyetértettek abban, hogy kell helyben bölcsőde, keresték a pályázati lehetőségeket, hiszen az óvoda közvetlen szomszédságában volt egy üresen álló önkormányzati ingatlan, ami teljes külső-belső átalakítás után alkalmas lehet egy minibölcsődére. Így pályáztak az átalakításhoz kormányzati forrásra.

A kapott tízmillió forintból hétfős minibölcsődét alakítottak ki a régóta üresen álló, önkormányzati tulajdonú ingatlanból. Már az utolsó munkálatokat végzik a Dózsa György úti épületen a Kenderes Városgazdálkodás szakemberei.

– Az épület átalakításának költségeihez az önkormányzat a város költségvetéséből még közel tizenhárommillió forintot biztosított. A bölcsőde berendezéséhez több magánszemély, vállalkozás is adakozott.

– A hétfős minibölcsőde munkahelyet is teremt, két szakképzett dolgozó foglalkozik majd a kicsikkel. Az intézmény a Területi Gondozási Központhoz fog tartozni, a kicsik speciális étkezését a Központi Konyha biztosítja majd.

– Az akadálymentesített bölcsőde épületében már kész a csoportszoba, a tea- és melegítő konyha, a szociális blokk – mondta Pádár Lászlóné. Mint megtudtuk, már van előzetes érdeklődés a bölcsőde iránt, melyet húszhetes kortól hároméves korig vehetnek igénybe elsősorban azon gyermekek, akiknek mindkét szülője dolgozik.

– A közeljövőben megnyíló önkormányzati bölcsőde óvoda megtartó is – hiszen ezután nem kell vidékre hordani a piciket –, elvégre innen a helyi, Liliom Óvodába mehet tovább a kisgyermek.

– A kínai befektetők által a közeljövőben megépülő gyár miatt is fontos, hogy lesz helyben bölcsőde, ez az édesanyák munkába állását is segítheti, akár fél évvel hamarabb is tudnak dolgozni – magyarázta a városvezető, aki hozzátette, hogy a bölcsőde hatalmas udvara nemcsak a sok játék kihelyezését teszi lehetővé, hanem azt is, hogy a későbbiekben pályázati segítséggel akár bővíthessék is a férőhelyek számát.