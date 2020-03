Az argentin ifjúsági olimpián is jártak a szolnoki breaktáncosok

– Eleinte csak a saját magunk szórakoztatására gyűltünk össze a parkban vagy a téren. Erről szóltak az edzések – kezdte Fodor Lajos. A lelkesedés az évek alatt egyre erősebbé vált, így 2008-ban megalapították a Szolnoki Break és Extrém Sport Egyesületet. – Szerettünk volna több extrém vonalat is magunkba olvasztani, de végül inkább a breaktánc és a hip-hop kultúra ápolása maradt a fő irány – magyarázta.

Kiemelte, hogy a kettő között igen szoros kapcsolat van. Sőt! Egyik a másik részét képezi.

– Noha mostanra erősen megváltozott a hip-hophoz és a breaktánchoz való hozzáállás, korábban inkább negatívan értékelték a műfajt. Ez főleg a kilencvenes években terjedő gengszter rappel történő azonosításnak köszönhető. Pedig a hip-hop nem elkülönít vagy kiemel, sokkal inkább egybeolvaszt – részletezte Fodor Lajos edző. Hozzátette, hogy a műfaj történelme ugyan valóban a gettók utcáin kezdődött, ám az idők alatt az elfogadás és a közösségépítés egyedi eszközévé vált.

– Azt szintén fontos megjegyezni, hogy a hip-hop négy alkotóelemből épül fel. A zene, a szöveg, a tánc egységből, valamint a szintén félreértett graffitiből. Persze ez utóbbi esetében nem a céltalan, vandál falfirkákról van szó. Sokkal inkább a mondanivaló művészi szintű közléséről – magyarázta. Ahogyan pedig haladt az idő és maguk is egyre inkább elmélyedtek ebben a világban, egyre több lehetőségük nyílt megmutatni a stílus valódi lényegét.

Ahogyan fogalmazott, a világ breaktáncosainak együttes érdeme, hogy ma egyre inkább jellemző az elfogadás a műfaj iránt.

– Minden bizonnyal az is hozzájárult ehhez, hogy a 2018-as, Buenos Aires-i ifjúsá­gi olimpián a breaktánc megjelent a sportágak között. Nagy büszkeség számunkra, hogy az egyesületünk egyik fiatal tagja, Török Enikő szintén részt vett rajta. Jelenleg pedig két nagy reménységünk, Szarvák Csenge és Takács Márkó készül a 2022-es megméretésre – mondta az edző.

A csapat egyébként számos bajnokságon indult már, igen szép eredményekkel tértek haza. Sokat utaznak, a világ legkülönbözőbb pontjain jártak. Argentína, Kína, Japán, valamint Európa jelentősebb országai szintén szerepeltek a listájukon. Egy ilyen megméretésnek pedig a hangulata és felépítése is egészen eltérő más versenyekhez viszonyítva.

– Itt tulajdonképpen két ellenfél lép a bírák elé, akik valójában egymással párbajoznak. A mozdulataik lesznek a fegyvereik. Természetesen a zene, szöveg és tánc egysége szintén megjelenik, ám a zsűri nagyon figyeli, hogy a két táncos kontaktust teremt-e egymással. Fontos, hogy a táncosok előadásmódjában is kifejeződjön a mozgás párbaj jellege – részletezte, és rögtön hozzá is tette, hogy persze a fizikai érintkezés szigorúan tilos.

Az edzések szintén egészen egyediek. A kezdetekhez képest ma már jóval profibb szinten folyik az oktatás, egészen fiatal, tizenéves gyerekek is rész vesznek egy-egy tréningen. Nagyjából tíz-tizenöt fő van jelen, akiknek felmérik az alapvető képességeiket. Ahogyan Lajos mondta, az első edzések alkalmával még nem „mennek le a földre”, néhány egyszerűbb alap mozdulatot tanul meg mindenki.

– Segíteni tudjuk őket abban, hogy minél hatékonyabban és minél kisebb igénybevétellel tudjanak elsajátítani egy-egy elemet. Emellett igyekszünk átadni a hip-hop értékrend lényegét is – részletezte Lajos.

A fiatal táncosok idővel kitapasztalják az erősségeiket. Van, aki hajlékony, másoknak kiváló az egyensúlyérzéke vagy éppen figyelemreméltó a ritmusérzéke.

– Az említett, egyéni erősségeik mentén haladva gyakorolnak egyre nehezebb elemeket. Így jutnak el a fejen pörgéstől az egy kézen ugráláson át gyakorlatilag bármeddig. Ebben nincsenek szabályok, sőt! Minél egyedibb mozdulatai vannak valakinek, és ezeket minél több helyen tudja bemutatni, annál nagyobb ismertségre tehet szert a breaktáncosok világában – fejtette ki az edző. A szolnokiak pedig elismert csapatnak számítanak ezekben a körökben.

Kitartásukat, eredményeiket és a hip-hop kultúra iránti rajongásukat elnézve, ez nem is csoda. Minden bizonnyal mindig megtalálják majd azokat a lehetőségeket, melyek még magasabb szintekre emelik őket ebben a különleges világban.

Essentől Tokión át Budapestig: eredményeik önmagukért beszélnek

2017 – Essen Germany WDSF Breaking for gold Africa-Europe Qualifier: kvótaszerzés a világbajnokságra;

2018 – Tokyo, Japan WDSF Breaking for Gold: világbajnokság olimpiai kvótaszerzéssel;

2018. október – Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok Argentína, Buenos Aires: női kategória és mixed team (Török Enikő képviselte hazánkat);

2019. április – Break The Rules III. Magyarországi Nemzeti selejtező a 2019 WDSF World Breaking Championshipre, Szolnok (egyéni férfi és női második hely – ez a verseny tavaly a break-világbajnokság magyar kvótaszerző versenye lett, minden évben az egyesület szervezi megyeszékhelyünkön);

2019. június – WDSF World Breaking Championship China, Nanjing, világbajnokság: egyesületük három fővel is képviselte Magyarországot;

2019. július – Break The Floor nemzetközi breaktáncverseny, Szlovénia, Celje;

2019. július – Outbreak világbajnokság, Szlovákia, Besztercebánya;

2019. szeptember – World Urban Games Világjátékok, Budapest: egy fővel képviselték hazánkat a világ tizenhat legjobb női táncosa között; a versenynek sportszakmai tanácsadói, szervezői voltak;

2019. október – British Breaking League UK, Birmingham: meghívott kiemelt versenyző.

Egyesületük versenyzői szinte minden hazai, magyar versenyen dobogós helyezést értek, érnek el.