Az Atlanti-óceánt átrepülő magyar pilótákra emlékeztek Szolnokon

Diákok virtuális múzeumtúrájához csatlakozott a nemzeti összetartozás napján a RepTár. A repülőmúzeum a Digitális Edukációs Múzeumi Órák (DEMÓ 2) nevű program keretében hazánk repüléstörténetének egyik világraszóló pillanatát elevenítette fel.

– A RepTár Szolnoki Repülőmúzeum 2017 óta minden évben meghívást kap a Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjára – taglalta az előzményeket a RepTár marketingigazgatója. Marsi Gabriella közölte, a cél mindig ugyanaz volt. Azaz, hogy a gyermekekből múzeumlátogató felnőtt legyen, aki ismeri és értékeli a múltját.

Ebben az évben a nemzeti összetartozás éve kapott kiemelt szerepet, e köré építette fel a repülőmúzeum a programját, mely végül a „Justice for Hungary” (Igazságot Magyarországnak) címet kapta. Megtudtuk, az idei roadshow március 20-án indult volna 6-7 helyszínnel, ám ez a vírushelyzet miatt elmaradt. A főszervezők, a Felelős Szülők Iskolája viszont digitalizálta a kezdeményezést…

– A nemzeti összetartozás évében egy olyan esemény felidézésével emlékezünk a száz évvel ezelőtti történésekre, amely annak idején az egész világ figyelmét ráirányította a Magyarországot ért trianoni igazságtalanságra – hívta fel a figyelmet június negyedikei programjukra a marketingvezető.

A húszas és harmincas évek fordulóján ugyanis az egész világon végigsöpört egy repülési láz, melynek során különböző nemzetiségű pilóták próbálták átrepülni az Atlanti-óceánt. Mi, magyarok is be akartuk bizonyítani, hogy a trianoni békeszerződés után megcsonkított országunk is rendelkezik olyan felkészült és bátor pilótákkal, akik képesek a feladatra. Magyar Sándor és Endresz György, két első világháborús veteránpilóta minden nehézséget leküzdve, a világon tizenötödikként repülték át az Atlanti-óceánt.

A nem mindennapi feladatra egy Lockheed Sirius 8A típusú repülőgépet választottak, amelyen a szükséges átalakításokat Bánhidi Antal repülőgép-tervező mérnök végezte. Több pót-üzemanyagtartályt rögzítettek, valamint a futóművön és a függőleges vezérsíkon hajtottak végre módosításokat. A vállalkozáshoz szükséges anyagi fedezetet Amerikába kivándorolt magyarok és lord Rothermere biztosította. Az angol lord adta a repülőgépnek a „Justice for Hungary”, vagyis az „Igazságot Magyarországnak” nevet, a magyar revízió gondolatának terjesztésére.

A start helyszíne a kanadai Harbour Grace volt. Amerika partjait elhagyva óceánrepülőink útját köd, eső, és zárt felhőzet nehezítette, majd földindukciós iránytűjük is felmondta a szolgálatot. Az Atlanti-óceánon közlekedő hajók által adott jelekből tudták meghatározni pozíciójukat, később a csillagok állása igazította útba őket. A cél előtt néhány kilométerre akadozni kezdett az üzemanyagellátás, kihagyott a motor, ezért kényszerleszállást hajtottak végre Bicskénél. Az erről szóló oktatóvideó a Mozaik Múzeumtúra Facebook-oldalán látható.

Magyar és Endresz óceánrepülésükkel három világrekordot is felállítottak: az óceán amerikai és európai partszakaszának leggyorsabb átrepülését, 5770 kilométeres repülésükkel a leghosszabb Amerika–Európa táv rekordját, 26 óra 20 perces repülési idejükkel a leghosszabb út legrövidebb idő alatt történt megtételét.