Az egyik fegyverneki általános iskola tanára is elkapta a vírust

Nem csak Törökszentmiklóson, az egyik fegyverneki általános iskolában is megjelent hét elején a koronavírus-fertőzés.

A Móra Ferenc Általános Iskola egyik harmadikos osztálya került karanténba. Az esetről az intézmény vezetője hétfő este közleményben tájékoztatta a szülőket.

– A 3.a osztály járványügyi megfigyelés alá került 2020. szeptember 15-től várhatóan szeptember 20-ig egy pozitív COVID-teszt eredményű személy miatt. Így ők most nem látogathatják az intézményt. A többi tanulónál belépéskor testhőmérséklet ellenőrzést végzünk. Kérjük, hogy gyermekük hozzon maszkot az intézménybe, melyet a szünetekben kérek használni, de a tanórákon is lehetséges a használata. Az épületbe csak kézfertőtlenítés után lehet a tanulóknak és a dolgozóknak is belépni a továbbiakban. Idegen, szülő, nagyszülő az iskolába nem léphet be, telefonon, e-mailben, KRÉTA rendszeren keresztül elérhető az intézmény – írta egyebek mellett Kovács Ildikó igazgató.

Hírportálunk kérdésére a fenntartó Karcagi Tankerületi Központ vezetője Sági István megerősítette, a fertőzött személy a harmadikosok osztályfőnöke. Az osztály járványügyi megfigyelését az operatív törzs utasítására rendelték el, a tanulókat ez idő alatt digitális formában oktatják tovább.