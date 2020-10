Az együttgondolkodásra épít Karcag új polgármestere

Múlt héten vette át megbízólevelét a város nemrégiben megválasztott polgármestere, Szepesi Tibor, akit a jövőbeli terveiről kérdeztünk.

– Mi volt az első dolog, amibe belefogott polgármesterként?

– A városnak huszonnyolc beruházási pályázata van folyamatban, ezek átvétele zajlik jelenleg. Összességében milliárdos projektekről beszélhetünk a piactól kezdve a kerékpárút fejlesztésén és a barnamezős beruházásokon át az intézményi életet érintőkig, de az új M4-es nyomvonal is közéjük tartozik. A legapróbb részletekig bele kell látnom ezekbe, hiszen nem mindegy, milyen döntések születnek. Ezzel párhuzamosan kezdődik a következő pályázati ciklus előkészítése, és az önkormányzat jövő évi költségvetésének tervezése.

– Hat éve képviselőként vesz részt vesz a testület munkájában. Milyen várost szeretne továbbvinni?

– Munkám során mindig is a közös gondolkodásban, a csapatban végzett feladat-végrehajtásban hittem. Így tartottam hatékonynak, kivitelezhetőnek azokat a feladatokat, amelyekben néha még a mögöttem jövők sem bíztak. Ezen az összefogáson alapuló munkában hiszek a jövőben is.

– A polgármesteri feladat egyszerre nagy megtiszteltetés és kihívás, hiszen az előttem lévő városvezetők magasra tették a mércét. Dr. Fazekas Sándor polgármester irányítása alatt lett Karcag azzá, amivé őseink megálmodták egykoron. A közösen töltött évtizedek sok mindenre megtanítottak.

– Rávilágítottak új lehetőségekre, megmutatták a felfelé vezető utat, annak irányát. Dobos László polgármester vezetésével ez a megkezdett út folytatódott. A befejezett és folyamatban lévő felújítások, a kistérségi együttműködések, a városi rendezvények sora, az erősödő testvérvárosi kapcsolatok mind az ő maradandó munkái. Vezetői, munkatársi és baráti tanácsai, útmutatásai, hosszú beszélgetéseink, mélyem belém vésődtek.

– Olyan várost szeretnék vezetni, ami követi a már megkezdett utat, de az elkészült beruházások hasznosítását át kell gondolnunk. A következőket pedig már úgy tervezni, hogy azok egyfajta hosszútávúak és előremutatóak legyenek.

– Szavaiból egyértelműen kitűnik, hogy mindennél fontosabbnak tartja az összefogást, csapatmunkát. Ön szerint mivel lehetne még hatékonyabbá tenni a lakossággal való együttgondolkodást?

– A döntéseink előtt mindenképpen szeretném meghallgatni a karcagiakat, ezért különböző fórumokat indítottunk, és tervezem a kommunikációs csatornák lehetőségeinek jobb kihasználását is. A jövőben a városmarketingben pedig nagyobb hangsúlyt kap a turizmus. A koronavírus-járvány teljesen átírta az idei rendezvénytervünket, de bízom benne, hogy 2021-ben legalább a nagyobbakat – mint például a Birkafőző Fesztivál – már hagyományos módon tudjuk megtartani.

– Szeretnék egyfajta városon belüli közösségfejlesztést megvalósítani az ifjúsággal, a diákönkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és az intézményeken keresztül minden lakossal. Meggyőződésem, hogy akár utcaszintre is le kell bontani a közösségfejlesztést, programokat, amire már most is van példa városunkban – magyarázta Szepesi Tibor, aki számára a legfontosabb azonban, hogy vezetése alatt gazdaságilag stabil folytatása legyen a beruházásoknak, és újabb sikeres pályázatokkal még több forráshoz juthasson Karcag.