Az ejtőernyőzés szolnoki történetét mutatják be

Igazi ritkaságok is bekerültek Az ejtőernyőzés története Szolnokon című kiállítás vitrinjeibe, amelyeket a Szolnok Pláza első emeletén tekinthetnek meg az érdeklődők november 20-ig.

Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete által rendezett tárlat a sport és a katonai ejtőernyőzést is bemutatja, a cél pedig a hagyományőrzés és a honvédelmi nevelés, tudtuk meg Szabovik Zoltántól. A szervezet elnöke hírportálunknak elmondta, hogy a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület ajánlotta fel nekik azt a teret, ami egy korábbi üzlet helyén maradt üresen.

– Minden lehetőséget megragadunk, hogy minél szélesebb körben bemutathassuk az ejtőernyőzés történetének szolnoki kötődéseit. Olyan négy-öt évente tudunk egy-egy komoly kiállítást rendezni – fejtette ki az elnök. – Hogy legyen utánpótlás, próbáljuk a fiatalokat is bevonni. Azt tervezzük, hogy a tárlat idején minden héten rendezünk egy nyílt napot különféle programokkal, például bemutatnánk az ejtőernyő-hajtogatást, de a világbajnok csapat is tartana egy élménybeszámolót. Emellett szeretnénk, ha iskolás csoportok is érkeznének tárlatvezetésre – tette hozzá.

A kiállítás bemutatja a szolnoki ejtőernyőzés történetének fontosabb eseményeit. Ilyen az ejtőernyős honvédelmi öttusa, amit 2014 óta rendeznek meg a fiataloknak, és a szintén ennek a korosztálynak szóló ejtőernyős tábor.

Külön vitrint kapott a Magyar Honvédelmi Szövetség, melynek létrejöttével indult el a sport ejtőernyőzés hazánkban. Itt láthatók a tárlat legrégebbi darabjai, egy hetvenéves zászló és különféle jelvények, melyek a negyvenes évek végéről származnak.

Emléket állítottak az 1974-ben, Szolnokon megrendezett ejtőernyős-világbajnokságnak is, a sportolói relikviák közül pedig kiemelkedik a többszörös szolnoki bajnok, Göbölös Ferenc gyűjteménye. Emellett több pótolhatatlan tárgyat is bemutatnak, például katonai karjelzéseket és kitűzőket.

A legértékesebbnek azonban Varga Tamás aranyérme mondható, amelyet a katonai ejtőernyős-világbajnokságon nyert, de jelentős relikvia a csapatban elért harmadik helyért járó kupa is a 2012-es vb-ről.