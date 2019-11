Az élet változatossága adta Nagy Tibor könyvének címét

Csütörtök délután mutatta be első könyvét a Verseghy Ferenc Könyvtárban Nagy Tibor, aki rengeteg érdekességbe avatta be az érdeklődőket. A könyv a Félárnyék címet kapta, melynek részleteiről ugyancsak szót ejtett az író.

A bemutatón Nagy Tibor beszélgetőtársa a Szolnok TV szerkesztője és riportere, Torda Ferenc volt, aki már korábban megismerkedhetett a könyvvel, annak történetével.

Nagy Tibor, aki a nyáron töltötte be 70. életévét, ezer szállal kötődik Szolnokhoz, életének több mint felét ugyanis itt töltötte. Tiborban már középiskolás korában is élt a közlésvágy, vágyott arra, hogy valamit alkothasson, hogy elmondhassa véleményét. Többek között ezért is tanult újságírást élete későbbi szakaszában. Kalandos életútja elején azonban a zenét használta kifejezőeszközül, mint véleménye megosztását a hallgatósággal, melyet elmondása szerint jobban elfogadtak gitárral a kezében, mint anélkül.

Nem könnyű egy könyvnek megfelelő, jó címet találni, így volt ez Tibor esetében is, aki végül a Félárnyék címet adta szerzeményének, jól leírva az élet kettősségét, a ragyogó és az árnyékos oldalt. Az olvasmány az író szerint a mai trendeket követi, melyet nyolc fejezetre osztott fel, és amelyet sok-sok érdekes történet színesít, tanulságul szolgálva az olvasónak.

– Ez a könyv nem arra íródott, hogy az olvasó egy-két nap alatt kiolvassa, mert akkor egy kesze-kuszaságnak fog tűnni számára. Le kell tenni időnként, és hagyni magunkat elgondolkodni miről is olvastunk, levonni a következtetéseket, és csak eztán továbblépni. Hagyni akarom, hogy az olvasó gondolkodjon, leginkább egy novelláskötethez tudnám hasonlítani – magyarázta Nagy Tibor.

A könyv alapja a mai magyar társadalom kritikája, a szegénység, a nélkülözés, mely arra kéri az embereket: legyünk egymással türelmesebbek, próbáljunk pozitívan gondolkodni, hiszen a pozitív gondolkodás és kisugárzás ragályos, akárcsak a negatív hangulat.

– Rajta volt a bakancslistámon egy könyv megírása eddigi életemről, melyben elmondhatom véleményemet, eddigi tapasztalataimat megoszthatom, melyet a kezemben foghatok. Tavaly nyáron döntöttem el, hogy belevágok, roppantul intenzív hét hónapnyi munka áll mögöttem. Meg akartam magam ajándékozni 70. születésnapom alkalmából. Úgy gondolom egy idő után, aki kerek számhoz ért, mérleget von és átértékeli, mit is tett eddigi élete során – mesélte Nagy Tibor, amikor arról kérdezték, mi is vezetett könyve megírásához.

Amikor a közeli tervek kerültek szóba, megosztotta velünk, hogy fejében már körvonalazódik egy második könyv megírása, hiszen még mindig rengeteg történet van, ami ebbe a kötetbe nem került bele.