Az Életjel az ország legidősebb speciális mentőszervezete

Idén huszonöt éves a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport, mely az ország legidősebb speciális mentőszervezete. Tagjai a több száz hazai bevetés mellett ott voltak az algériai, ecuadori és nepáli földrengések utáni mentéseknél, de Indonézia szökőár sújtotta területein is.

Negyed évszázaddal ezelőtt, 1994. december 5-én alakult meg a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport. A szervezet vízi mentések, házomlások, személyeltűnések, vízbefulladások, alpintechnikai mentések, árvizek és ipari balesetek esetén avatkozik be, de a rendőrségi nyomozásokat is segítik. 2015 óta pedig önkéntes tűzoltói Zagyvarékas, Újszász és Szászberek mentő tűzvédelmében játszanak szerepet.

Turi László, a mentőcsoport vezetője hírportálunknak elmondta, hogy abban az időszakban kezdte meg működését a szervezet, amikor Lehóczki László, a világhírű mentőkutya, Mancs gazdája elkezdte a szakmát. Akkor indultak be az országban ezek a csoportok, így az életjelesek is kutyásként kezdték, de akkor még csak hobbi szinten. Később ez a feladatkör bővült ki, a mentőkutyák pedig ma már Inter Rescue nemzetközi vizsgával is rendelkeznek.

Turi László 2000-ben csatlakozott a csoporthoz, és azóta számos nemzetközi bevetésen is részt vett már a KARISZ Karitatív Szövetséggel együtt. Ez a szervezet több mentőcsoportot foglal magában szerte az országból, így a zagyvarékasit is.

– Az első külföldi bevetésünk 2003-ban volt Algériában, ahol földrengés pusztított, és kétszázhúszezren kerültek bajba. A magyar csapat kilenc embert mentett meg – idézte fel Turi László. – A 2004-es szökőár után egy egészségügyi, illetve orvosi csapattal utaztam Indonéziába, ahol a portugálokkal együtt működtettünk egy közös sátorkórházat. Itt több ezer embert láttunk el.

A 2010-es albániai nagy árvíz volt az első olyan nemzetközi bevetés, ahol név szerint minket kértek Magyarországról. Az ottani nagykövet ugyanis nagyon sokat hallott rólunk, és ismerte a munkánkat. Albániában egy hetet töltöttünk, és az volt a feladatunk, hogy építsünk egy körülbelül kétszáz méter hosszú gátat, mely mintegy tíz méter magas volt. Ezzel zártuk le az átszakadt gátat. Az ottaniak, mivel körülbelül harminc évvel ezelőtt volt utoljára dolguk árvízzel, semmilyen rutinnal nem rendelkeztek. Így ott tanítottuk meg őket arra, mennyire kell megtölteni a homokzsákokat, és hogyan kell őket egymásra pakolni.

2012-ben Romániában közel öt méter magas hó temette maga alá a falu egy részét, így ki kellett mentenünk a házakban rekedt embereket. Napokig kétkezi munkával és lapáttal dolgoztunk.

A mentőcsoport utolsó előtti földrengéses bevetése 2015-ben volt, Nepálban. Ide viszont nem kutyákkal mentünk, hanem egy olyan csapattal, melynek tagjai között volt egészségügyi és műszaki mentő alpinista is. Minket kértek fel, hogy nézzük át azokat az épületeket, melyeket el akartak dönteni. Itt több halottat is ki kellett emelnünk a romok alól. A nepáli kultúrában ugyanis fontos, hogy el tudják temetni a szeretteiket, és el tudjanak búcsúzni tőlük. Volt olyan hely, ahol csak úgy tudtunk kiemelni egy testet, ha előtte amputáltuk az egyik végtagját. Sajnos máshogy nem lehetett megoldani, hiszen egy tízemeletes ház omlott rá arra az áldozatra… – emlékezett vissza a szomorú történtekre.

A mentőcsoport legutolsó nemzetközi bevetése 2016-ban volt, miután földrengés pusztított Ecuadorban. Ide Turi László mentőkutyájával, Smile-val utazott el. A kis tacskó és három kollégája tizenhárom embert talált meg a romok alatt.

Jelentős esemény volt még az életjelesek életében egy óriási erdőtűz, ami szintén Romániában történt. Turi Lászlótól megtudtuk, hogy a szervezet Erdély hat megyéjében megalapította az Erdély Mentőcsoportot, és épp az oktatási napon érkezett egy riasztás, hogy Hargitán erdőtűz pusztít. Az Erdély Mentőcsoporttal napokig oltották a lángokat, így olyan rutint szerezhettek ott, amit Magyarországon kevés helyen lehet.

A hazai bevetések között is akad említésre méltó. Idén – ez nagy visszhangot kapott – a dunai hajókatasztrófa volt, ahol mentőkutyával keresték a folyóban az elhunyt személyeket. A szabolcsi nagy vihar után pedig a Tisza Mentőcsoport – melynek az Életjel is tagja – az országban elsőként jelentkezett, hogy segít, és indult el a helyszínre.

Emellett az idén két olyan tűzesetnél is jelen voltak, ami a legmagasabb, ötös kiemelt fokozattal rendelkezett. Az egyik Abonyban történt, ahol aljnövényzet, a másik pedig Jászladányban, ahol kigyulladt a műanyaggyár.

Az Életjel Mentőcsoportnak átlagosan tizenöt-húsz tagja van, jelenleg tizennyolc. Szép Nikolett tíz éve ipari alpinista a szervezetben. Ennyi idő alatt nagyon sok mindent megtapasztalt.

– Ez egy elhivatottság, ami teljes odaadást kíván, éppen ezért lemondásokkal jár, mind a munka, mind a magánélet terén – magyarázta Szép Nikolett. – A saját szabadidőmből vesz el, ami engem abszolút nem zavar, de a másik félnek ezt meg kell értenie. Számos jó élménnyel gazdagodtam a szervezet tagjaként, de emellett természetesen rosszak is akadtak. Ezt mindenki másképp kezeli, de saját magunkban kell lerendeznünk, akár eltűnt személy kereséséről, akár árvízvédelemről van szó. Végig kell gondolni, és le kell zárni magunkban, vagy el kell tudni engedni – tette hozzá.

Juhász Rita szinte már a kezdetektől tagja a szervezetnek, amelyhez azért csatlakozott, mert mindenképpen kutyákkal szeretett volna foglalkozni. Rengeteg személykeresésben vett már részt ebekkel, de árvizeknél is segített már. Ampert, a német juhászt, hű társát tavaly veszítette el betegség miatt, így jelenleg folyamatban van az utánpótlás kiképzése.

Az Életjel Mentőcsoport számtalan oklevéllel büszkélkedhet. A Belügyminisztériumtól többször kaptak már elismerést, például árvízi védekezés után. De a külföldi bevetésekről hazatérve is részesültek már különféle dicséretekben, és az adott országokból is érkeztek köszönőlevelek. A legnagyobb elismerés azonban a családok hálája. Tőlük rengeteg köszönőlevelet kapnak.

Nemzetközi minősítést is szereztek Az Életjel Mentőcsoport alapszabálya szerinti célja: „mentési feladatok önkéntes vállalásával, speciálisan képzett kutyákkal, illetve személyekkel hatékonyan közreműködni a lakosság mentésében elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, háborús konfliktusok, valamint békeidőszakban is, személyek eltűnése esetén.”

A tagok között megtalálhatóak mentőkutya-vezetők és kiképzők, orvosok, alpintechnikai szakemberek, búvárok, kishajó­vezetők, kis- és nehézgépkezelők, tűzoltók, motoros siklóernyő-pilóták, vízimentők és drónpilóták is.

A szervezet tagja a katasztrófavédelem megyei rendeltetésű Tisza Mentőcsoportjának, illetve Magyarország hivatalos önkéntes mentőcsoportjának, a Huszár mentőcsoportnak is, amellyel 2012-ben megszerezte az ENSZ INSARAG nemzetközi minősítést.

