Az elhagyott feleség

Szolnok megye feledékeny utazóközönsége tavaly is alkotott.

Az állami vasúttársaság erre a célra rendszeresített országos telefonvonalán sok száz elveszett tárgyat próbálnak meg visszaszerezni évente a szórakozott utasok. Hagytak már vonaton lélegeztetőgépet, húszkötetes Révai lexikonsorozatot, kerekesszéket is.

Az elvesztések netovábbja azonban az, amikor hozzátartozót keresnek izgatott hangon a telefonálók.

Én is sokszor hagytam már el különböző dolgokat életem során, sőt, élőlényeket is. Utóbbi kategóriában talán a legemlékezetesebb a feleségem volt, akit még a nászutunk során sikerült hosszabb időre szem elől veszítenem a Prágai Károly Egyetem kollégiumi negyedében.

Erről leginkább a szocialista építészet tehet, amelytől nem volt idegen az egyforma tízemeletes panelházak sorba állítása viszonylag kis területen.

Mire leesett, hogy egy másik épületbe mentem be a reggeli vásárlás után, addigra túl voltam egy ajtóberúgáson, egy portás majdnem megverésén és akkori hiányos angoltudásom miatt egy viszonylag hosszú pantomimjátékon, amelynek során elmutogattam, hogy: eltűnt, elrabolták, elveszett. Azóta jobban vigyázok rá.

Azért az elmúlt évek vasúti közlekedése során elhagyott tárgyak sorában mégiscsak az egyik legpikánsabb egy műláb. Vagyis inkább a sztori tovább gondolása. Hogyhogy nem tűnt fel?

Meg ugye a felismerés: hogyha egy kisebb területen sokan hagyják el, új értelmet nyer a billegő körzet kifejezés. A menyasszonyi ruha és a műfogsor is az átlagosnál jobban hiányozhatott. Előbbi hiánya akár egy gyönyörű kapcsolat végét is előidézhette, de ez akár utóbbira is igaz lehet.

Vigyázzanak az értékeikre, főleg egymásra!

