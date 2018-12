Az ellenállás évére készülnek

Megköszönhetjük Orbán Viktornak, hogy végre egységbe kovácsolta az ellenzéket – emelték ki pénteki sajtótájékoztatójukon a szolnoki ellenzék képviselői.

A Szolnok Város Fejlődéséért Egyesület, valamint a Jobbik, az MSZP, az LMP és a Momentum helyi szervezetei közösen tiltakoztak.

– A Jobbik Magyarországért Mozgalom elutasítja a munka törvénykönyvének a munkavállalókra nézve hátrányos megváltoztatását – hangsúlyozta dr. Csikós Attila városi elnök.

– A Fidesz kormány ebben az esetben nem tartott konzultációt, a Parlamentben letiltatta az ellenzéki képviselőket és törvénytelenül megszavaztatta a módosítást. A kormány hatalmi arroganciája megint átlépett egy határt, ez pedig tiltakozást váltott ki az emberekből.

– 2019. az ellenállás éve lesz – tette hozzá Szekeres Éva, a Momentum megyei elnöke. – A Momentum által kezdeményezett tüntetéssorozat egységbe kovácsolta az ellenzéket.

Egységben fogadták el az ellenzék öt pontos petícióját is, mely a következő: A rabszolgatörvény azonnali visszavonását! Kevesebb rendőri túlórát! Független bíróságokat! Európai ügyészséget! Független közmédiát!

– Nem csak azért fogtunk össze az ellenzéki pártokkal, hogy a rabszolgatörvény ellen fejezzük ki nemtetszésünket, fontosnak tartjuk az európai ügyészéghez való csatlakozást is – mondta el Ligeti József, a Szolnok Város Fejlődéséért Egyesület elnöke.

– A harc csak most kezdődik. Az LMP határozottan elutasítja a rabszolgatörvényt és annak elfogadási módját is. Ezzel a kormánypárti szavazókat is elárulta a Fidesz – csatlakozott Tóth Áron, az LMP megyei elnöke.

Végül az MSZP városi elnöke zárta a sajtótájékoztatót: – Soha nem gondoltuk volna, hogy száz évvel a történelmi események után újra ki kell állnunk a munkások érdekei mellett.

