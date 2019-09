Az ellenőrök bármikor nyakon csíphetik a tilosban füstölgőket

A törvényt éppen húsz éve, 1999-ben vezették be, azóta különböző rendeletekkel tovább szigorodtak a jogszabályok, legutóbb például 2012-ben. A cél a passzív dohányzás okozta egészségügyi károk visszaszorítása.

Szétdobált csikkek a szolnoki vasútállomás peronján, cigarettamaradványok a buszmegállókban. Mindkettő szabad téren van, hét éve mégis tilos rágyújtani ezeken a helyeken a nem dohányzók védelme érdekében. A jogszabályok betartását a kormányhivatal illetékesei szigorúan ellenőrzik, csak idén az első félévben összesen hétszázharmincegy alkalommal tartottak helyszíni szemlét a megyében.

– Kétszázharminckilenc alkalommal – vagyis a legtöbb esetben – közterületen ellenőrizték a jogszabályok betartását kollégáink. Száznégy esetben munkahelyeken, százkét alkalommal szállodákban, kilencvenegyszer pedig egészségügyi szolgáltatóknál tartottak helyszíni szemlét. Jelentős számú vizsgálatok zajlottak még a szórakoztató és vendéglátóipari egységekben is, összesen hetvenhat esetben. A közforgalmú intézményekben, például közhivatalokban hatvanöt, a közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben pedig ötvenegy ellenőrzést folytatott le hivatalunk. Emellett a közösségi közlekedési eszközökön háromszor tartottunk helyszíni szemlét – válaszolta erre vonatkozó kérdésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

Az idei év januártól júniusig tartó időszakában tizenöt alkalommal intézkedett a hatóság magánszemélyekkel szemben, mert vasútállomások peronjain vagy a várótermekben, aluljárókban gyújtottak rá. A szabálytalankodókat fejenként húszezer forintos egészségvédelmi bírsággal büntették. Emellett egy vendéglátóhelyen a dohányzási korlátozást jelző táblák nem a hatályos jogszabály szerinti tartalma miatt intézkedett a hatóság.

A kormányhivatal jelenleg is folyamatosan ellenőrzi a jogszabályok betartását. A hagyományos dohánytermékekre vonatkozó korlátozások betartásán túl a közelmúltban divatba jött, de ugyanúgy a szabályozás alá eső elektromos cigaretták használatának tilalmát is figyelik a szórakoztató és vendéglátóipari egységekben, a vasútállomások korlátozás alá eső részein, a buszmegállókban és az aluljárókban.

Csak szabad téren lehet füstölni a munkahelyeken is

A munkavállalók egészségmegőrzése érdekében a munkahelyeken kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyiségekben lehetett rágyújtani. Ezt kijelölhették akár az egyik, használaton kívüli helyiségben is, épületen belül. Egészen egy 2011– ben hozott törvénymódosításig.

2012 januárjától a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben is tilos a dohányzás, azóta a dohányzóhelyeket nyílt légtérben kell kijelölni. Egyes munkáltatók, így például az oktatási és egészségügyi intézmények esetében a törvény ennél is szigorúbb szabályozást tartalmaz, vagyis ezeknek az intézmények teljes területén, de még az udvaron is tilos a füstölés.

Ez a módosítás a vendéglátóhelyekre ugyanúgy vonatkozik, azóta zárt légterű dohányzóhelyet a vendéglőkben, éttermekben sem lehet kijelölni.