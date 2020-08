Az elütött ebek többségét szinte lehetetlenség beazonosítani

Őznász idején könnyen előfordul, hogy vadat üt az autós. Kérdés azonban az is, milyen sors vár a kiszökött, elkóborolt kutyára, macskára, ha elgázolják. A szakemberektől kapott válasz szerint, ha nem a gazdája fedezi fel a tetemet, akkor is van esély arra, hogy a kedvencet „azonosítsák”. Feltéve, ha van benne csip vagy lakcímmel ellátott biléta lóg a nyakában.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak kivételével az állati tetemek elszállítása a megyeszékhely és környékének közterületeiről az NHSZ Zounok Zrt. feladatkörébe tartozik.

Kiss Zsófia, a társaság marketingasszisztense hírportálunknak elmondta, hogy lakossági, illetve hivatalos bejelentések alapján szereznek tudomást az állati tetemekről. Ezeket lehetőség szerint még aznap elszállítják. Ez alól kivétel lehet, ha esetleg fertőzés- vagy veszettséggyanús az elhullott állat, vagy ha feltételezhető, hogy bántalmazás miatt pusztult el. Ezekben az esetekben jelzik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi osztályának. Az összegyűjtött tetemeket a Besenyszögi úti telephelyre szállítják, ahol a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány található. Itt az előírásoknak megfelelően tárolják az állati tetemet, majd átadják az ATEV Zrt.-nek ártalmatlanításra.

Keskenyné Dobos Krisztinától, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány vezetőjétől megtudtuk, hogy minden kutyánál megnézik, van-e benne csip, de a többségben nincs. Nyakörv vagy biléta sem szokott lenni rajtuk, hiszen az elütött ebek kilencvenkilenc százaléka kóbor.

Az állatotthonban körülbelül hetven kutyáról gondoskodnak jelenleg, és mindent megtesznek azért, hogy egy se pusztuljon el. Elsősorban az idős állatokat próbálják örökbe adni, hiszen megérdemlik, hogy az utolsó pár évüket családoknál töltsék.

– Sajnos, ha a mi kutyáink közül pusztulna el egy, ugyanaz lenne az eljárás, mint az út széléről behozott ebek esetén – árulta el Keskenyné Dobos Krisztina.

– Elég nagy probléma megyénkben is, hogy hová temessék az emberek elpusztult kedvenceiket, hiszen nem lehet csak úgy egyszerűen a kertbe. Ennek is megvannak a szabályai. Ha valaki hozzánk hozza be az állatot, akkor is a feldolgozóba kerülnek, ami méltatlan egy kis kedvenchez. A tervek szerint azonban lesz saját hamvasztója az állatotthonnak, amit az NHSZ vásárol majd meg. Úgy gondolom, sokan keresnek meg majd minket, és élnek ezzel a lehetőséggel. Állattemetőnk nem lesz, hiszen sok előírásnak kell megfelelni, így erre nem alkalmas az a parcella, ami körülöttünk van – tette hozzá az állatotthon vezetője, aki hangsúlyozta, hogy az NHSZ-hez tartoznak a gyepmesterek. Őket is lehet hívni elhullott állat esetén.

Az új gyepmester Majer József, aki a 06-20/936–6895-ös telefonszámon áll mindenki rendelkezésére. A tetemeket háztól és állatorvosoktól is elszállítják. Ez azonban nem díjmentes, és az állat súlyától függ a költsége.