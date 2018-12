Az idei katasztrófavédelmi pályázat címe: „Az én tűzoltó múzeumom”

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma immár tizenkettedik alkalommal hirdet rajz- és irodalmi pályázatot általános iskolás tanulók számára Ne égess! címmel. Az alkotásokat a múzeum január 25-ig várja.

Az idei mottó:

„Az én tűzoltó múzeumom.”

A rajzpályázatot most is két korcsoportban, alsó- és felső tagozatos diákoknak írták ki. Tőlük olyan alkotásokat várnak a szervezők, amelyek azt ábrázolják, mi fontos a gyerekek számára a múzeum gyűjteményéből, és ha rajtuk múlna, hogyan alakítanák ki, rendeznék be a múzeumi termeket, kit, vagy mit mutatnának be egy kiállításon.

Az A4-es, vagy A3-as méretben készített pályamű lehet ceruzarajz, készülhet filccel, temperával, vízfestékkel, de a gyerekek ragasztott, vagy 3D-s képet is beküldhetnek, sőt, választhatnak saját technikát is. Az újdonság, hogy az iskolások emellett kisplasztikákkal – agyag vagy akár só-liszt alapú alkotásokkal –, érmékkel, dísztárgyakkal is pályázhatnak.

A felső tagozatos diákoknak szól az irodalmi pályázat, a mottó ugyanaz, mint a rajzpályázat esetében. Az írások bármilyen műfajba tartozhatnak, verset, elbeszélést, mesét, fantasyt stb. szívesen fogad a múzeum, de a mű ne legyen hosszabb három oldalnál.

Az alkotásokat 2019. január 25-ig kell eljuttatni a készítő, az iskola, az osztály és a felkészítő megjelölésével a Katasztrófavédelem Központi Múzeum 1105. Budapest, Martinovics tér 12. szám alatti címére. Ez történhet postai úton vagy személyesen is. A kiemelkedő pályaművekből – az előző évekhez hasonlóan – a múzeum kiállítást rendez.

Az eredményeket február végén hirdetik ki – tudtuk meg a megyei katasztrófavédelem sajtóügyeletétől.

