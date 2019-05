Munkásokkal és kopácsolás zajával telt meg a napokban a szolnoki belvárosi templom, aminek számos emléke újul meg az elkövetkezendő hónapokban.

Nemsokára például az épület műemléki jelentőségű fapadjainak foghatnak hozzá a restaurátorok. Rövidesen pedig már a freskók következhetnek. Ezzel együtt persze megannyi, kisebb-nagyobb szépítő munka várható a helyszínen, melyek végén az épület egésze szebb köntösbe öltözik. A beavatkozásokat elnézve pedig az látszik, hogy környékünk talán legnagyobb egyházi létesítményfelújítási programja zajlik a szemünk előtt.

Ha sokat utazunk szerte az országban, több efféle felújítással is találkozhatunk. Hogy miért olyan érdekes mindez? Évekkel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei Lébény román kori temploma, és a hozzá tartozó egykori plébánia újult meg hasonlóképp.

Azóta is sokan csodájára járnak azoknak az érdekességeknek, amelyeket a restaurálás eredményei hoztak.

Munka közben egy vakolattal eltakart freskót fedeztek fel a kutatók, az oldalkapu angyalalakjának évszázadokig sérült arca pedig korhű ábrázatot kapott.

Ez csupán néhány kirívó példa, melyek mind azt bizonyítják, hogy ilyenkor bizony nem várt érdekességek tárulhatnak elénk. Egészen biztos, hogy így lesz ez Szolnokon is. Hiszen a belvárosi templom rendbetételének látványos munkái még csak most kezdődnek igazán! Az itteni felújítások minden egyes mozzanatával is többet tudhatunk majd meg a megyeszékhely eme csodálatos templomának történetéről.