Az import paradicsom íze itt labdába sem rúghat

„A minőségből még akkor sem engedünk, ha a multik sokszor áron alul értékesítenek” – vallják a kenderesi Krokavecz Lászlóék, akik évtizedek óta fóliáznak.

– Szerencsére még van egy vásárlói réteg, amely a hazai, nyomon követhető és megbízható eredetű terméket keresi – magyarázza Krokaveczné Kovács Mónika, akinek férje őstermelő.

– Anyósom meg én vagyunk mellette a segítő családtagok, így műveljük a 6,5 hektáros gazdaságunkat. Január óta a fűtött fóliáinkban – melyek felújítása sem volt olcsó – szépen nő a paradicsom- és a paprikapalánta.

– Idén az 1400 tő paradicsom mellett 5000 tő erős, fehér és paradicsompaprika nő, a 200-300 tő padlizsán mellett van uborka, valamint a kisebb fóliában a fűszerpaprikánk is szépen kikelt – sorolja Mónika.

A frissen szedett retek szezonja lassan lefut, oda újabb növények kerülnek majd, a salátáiknak is nagy sikere van. Olyan hatalmasak, hogy egy ládába csak nyolc fér, húsvét előtt keresik a háziasszonyok. Ismerik őket Kenderesen kívül a karcagi és a kisújszállási piacon is.

– A vevőinknek mindig elmondjuk, hogy mi is hasonlóan termelünk, mint a biogazdálkodók, csak nem kértük meg a biogazdálkodói engedélyt. Minden piaci nap előtt frissen szedjük le a növényeket, melyeket minőségi vetőmagból nevelünk.

– Vevőink szerint ezeknek a paradicsomoknak valóban paradicsom­íze van, össze sem lehet hasonlítani az importéval. A családi asztalra nálunk is a saját termésű paradicsom, paprika, káposzta, uborka kerül – mondja Mónika, akitől megtudtuk, nehéz új fajtákat kipróbálni, bevezetni, mert csak több ezer magot lehet venni egyszerre, az pedig kísérletnek drága.

– Ha megszűnik egy mag, akkor keresünk ahhoz hasonlót. Most van egy új méregzöld paprikafajtánk, ami nagyon finom, bár kinézetre nem a legszebb, így rá kell beszélni a vevőket, de ha megkóstolták, nem csalódnak benne.

A házaspár a környékbeli piacokon azt tapasztalja, hogy a fiatalok már a multiknál vásárolnak mindent, nem mennek ki a piacra egy kiló hazai paradicsomért, paprikáért. A minőség azonban az idősebb korosztályoknak nagyon fontos, ők szeretnek ismerős termelőtől vásárolni.

– A zöldség bizalmi termék, fontos a vásárlókkal való jó kapcsolat. Örömmel tölt el minket, amikor a piacon visszatérnek hozzánk a vásárlók. Ez ad erőt a munkánkhoz – állítja Mónika, aki azt is elárulta, hogy a tavalyihoz képest nem emelik az áraikat. Most a paprika, paradicsom, kelkáposzta, káposzta mellé újdonságként öt láda céklát is ültettek, de szeretnének még spárgát és mangoldot is.

– Apjuknak a nagyfiúk is segítenek, ha itthon vannak. Legkisebb fiunk, Marci most lesz elsős a kenderesi általános iskolában, Józsi középiskolás Debrecenben, most tizedikes. Laca februárban diplomázott, szintén Debrecenben, a gépészkaron, mellette Egerben is tanult, most ott dolgozik, s visszairatkozott a mesterképzésre. Őt most keveset látjuk.

– Józsi a tavaszi szünetben átvette tőlem a piacozást, ezzel segít nekünk. A szárazság miatt rengeteget kellett idén is öntöznünk, bár most a 30 milliméter eső nagyon jókor jött, de több tíz milliméter kellene. Vannak az udvaron fúrt kútjaink, hiszen a fóliákhoz közel kell hogy legyen a víz.

– Ha megszigorítják ezek használatát, mi sem tudunk majd locsolni, akkor vége lehet a fóliázásunknak. Úgy gondoltuk, hogy az esővizet összegyűjtjük egy medencében és azzal locsolunk, de ha nincs eső, nincs víz sem, így maradnak locsolásra a fúrt kutak.