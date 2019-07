Az intenzív irtásnak köszönhetően csökkent a szúnyogártalom

A héten több mint 12 ezer hektáron végeznek légi-kémiai, ötezer hektáron pedig földi-kémiai szúnyogirtást a megyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az intenzív védekezésnek és a természetnek köszönhetően csökkent a szúnyogártalom az utóbbi hetekben. Hiszen országosan csaknem ezerkettőszáz településen gyérítették a vérszívókat ebben az időszakban.

– Az elmúlt hetekben rendkívül intenzív volt a szúnyogok elleni védekezés. Hetente több mint százezer hektáron avatkoztunk be a vérszívók számának csökkentése érdekében, és csaknem 1200 településen gyérítettük a szúnyogokat – válaszolta megkeresésünkre Mukics Dániel, az országos irtást koordináló katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője.

Elmondta, a szakemberek eddig több mint 700 ezer hektárnyi területet kezeltek országszerte. Számos olyan helyen is gyérítettek, ahol az előző években nem okoztak gondot a szúnyogok, egyes településeken pedig többször is meg kellett ismételni az irtást.

– A szúnyogok nagyon nagy területen helyezik el a petéiket, amelyek csak akkor kelnek ki, amikor minden időjárási körülmény adott ahhoz, hogy ki is fejlődjenek. A peték akár több évig is áttelelnek anélkül, hogy kifejlődnének. Egy ideihez hasonló esős tavasz és forró nyár esetén pedig nemcsak a tavalyi, hanem több év peteállománya indul fejlődésnek, és ez vezet olyan szúnyoginvázióhoz, mint ami idén nehezítette és helyenként jelenleg is nehezíti a nyári kint tartózkodást – magyarázta az idei invázió okát a szóvivő.

Hozzátette, az intenzív biológiai és kémiai úton végzett szúnyoggyérítésnek köszönhetően az ország legtöbb településén jelentősen mérséklődött a szúnyogok száma. Egyedszámuk csökkenése részben természetes folyamat is, hiszen amikor kiszáradnak a lárvák számára ideális kisebb tenyészőhelyek, például pocsolyák, csökken a vérszívók utánpótlása.

Megyénkben a tervek szerint szerdán Tiszakürt, Tiszasas, Kisújszállás, Kuncsorba, Nagykörű, Tiszagyenda és Tiszaszentimre területén várható központi irtás. Csütörtökön pedig Tiszaföldváron, Alattyánban, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászjákóhalmán és Pusztamonostoron gyérítik a vérszívókat. A napokban tehát összesen negyven településen történt vagy történik meg a beavatkozás.

Megszűnhet a légi-kémiai kezelés

Az Európai Unió területén belül előreláthatóan 2020-tól nem engedélyezik a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi permetezését.

– Ennek előnye az, hogy a munkálatok napnyugta után zajlanak, akár éjszaka is lehet permetezni a vérszívókat, mindezt a méhek veszélyeztetése nélkül.

A szúnyoggyérítés tehát a tiltás hatálybalépését követően a földi kémiai irtásra fordított kapacitások növelésével megvalósítható lesz. Kémiai szúnyoggyérítésre jelenleg is kizárólag a települések belterületén van lehetőség, földi úton minden olyan hely elérhető, amelyet korábban repülőről kezeltek – válaszolta a tiltással kapcsolatos kérdésünkre Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A lárvagyérítésre jelenleg alkalmazható biológiai készítményt a jövőben is ki lehet majd juttatni repülőről.