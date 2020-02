Az ország legjobbjai közé került a szolnoki hamburgerező

Még nincs egy éves a szolnoki Beer & Burgers, mégis egy külföldi portálon a legjobb 25 magyar hamburgerező között a 15. helyet szerezte meg magának.

— Egyik nap kaptam egy e-mailt, amiben értesített a bigseventravel.com internetes oldal, hogy a listájukon a 15. helyre kerültünk — büszkélkedett Ötvös Béla, az étterem tulajdonosa.

(Az oldal egy olyan gyűjtőhely, ahol a világ látnivalóit, enni-, innivalóit és érdekességeit szedik össze, majd állítják rangsorba. Ahogy magukról írják: emberek millióinak segítünk felfedezni a világot. – a szerk.)

— Először magam sem hittem el, azt gondoltam, csak egy hirdetési lehetőséget kaptunk. Azonban mikor végigolvastam a levelet, rádöbbentem, hogy a jelentkezésünk és főként a tudtunk nélkül teszteltek minket — nevetett.

A tulajdonos elmondta, a listán neves éttermeket utasítottak maguk mögé, ami nagy büszkeségre ad okot. És bár még csak 10 hónapja léteznek a megyeszékhelyen, a vásárlói visszajelzések is nagyon szívmelengetőek.

— A közösségi oldalaknak rengeteget köszönhetünk, hiszen az emberek között szájról szájra terjedt a hírünk, és így lett egyre több vendégünk. Szerencsések vagyunk, mert szeretnek minket, a hamburgereinket, de természetesen igyekszünk is minden elvárásnak megfelelni.

A tulajdonos kiemelte, amellett, hogy éttermükben minden frissen készül, az alapanyagokra is nagyon odafigyelnek, azokat a környező települések kistermelőitől szerzik be. A hamburgerhús egy jászkiséri vágóhídról érkezik, és néhány hete már a prémium minőségű hortobágyi angus marha is a tányérokra kerül.

Megtudtuk, nem csak szolnokiak vannak a visszajáró vendégeik között, hanem a megyéből, az országból, sőt van olyan, aki külföldről érkezik hozzájuk egy-egy jó falatért.

— Az egyik vendégünk például havonta egyszer jön haza Németországból, és minden alkalommal meglátogat minket. Ilyenkor a család többi tagjának is visz egy-egy hamburgert — büszkélkedett az étteremtulajdonos.

Távlati terveik között szerepel további éttermek nyitása, például a Jászságban, de elsődleges cél, hogy a vendégeiket a már megszokott színvonalon szolgálják ki a jövőben is.