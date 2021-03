Az összetöredezett járdák helyreállítását tervezik Kőröstetétlenen

A koronavírus-járvány okozta problémák ellenére is stabil Kőröstetétlen költségvetése. Még annak ellenére is, hogy idén várhatóan több mint tízmillió forinttal marad kevesebb a helyi büdzsében. A mintegy hetvenmillió forintból működő kisközség forrásai várhatóan ebben az esztendőben is elegendők lesznek ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a falu megszokott arculatát.

– Vissza kell fognunk idén a költségvetési kiadásokat. A súlyadó esetünkben hatmillió forintot jelent, ugyanakkor a szolidaritási adót is fizetnünk kell. Ez utóbbi eddig kétmillió forintot vont el, most viszont a négyszeresére emelkedett. Számokban ez annyit tesz, hogy immár nyolcmillió forintot fizetünk be ilyen jogcímen a központi költségvetésbe – részletezte költségvetési adataikat a falu polgármestere. Pásztor Imre kifejtette, mindent összevetve tizennégymillió forinttal kevesebb forrással számolnak tavalyhoz képest. Számítanak azonban a későbbi állami kompenzációra, amely sokat jelentene számunkra. – Látni kell ugyanakkor, hogy rendezvényeink nincsenek, azok költségei a büdzsében maradnak. Érezzük, hogy nagy szükség van a helyi eseményekre, programokra, az embereknek hiányoznak ezek. Abban bízunk, jövőre már megrendezhetjük azokat – fogalmazott a faluvezető. Elmondta azt is, hogy a település működtetése nagyjából hetvenmillió forintba kerül, melyben nincsenek benne a pályázatok. Ebből az összegből mintegy negyvenkétmillió forint adóbevétellel kalkulálnak, harmincmillió forint az állami támogatás, illetve az előző évek megtakarítása. – Készleteinket lehetőleg nem élnénk fel, így elsősorban a pályázatokban bízunk. Mindent egybevetve elégedettek vagyunk a mostani számokkal. Kőröstetétlen jelenlegi arculatát továbbra is tartani tudjuk. Rendezettség és biztonság szempontjából még mindig kiemelkedő helyen állunk a térségben – tette hozzá. A kistelepülés vezetője ezután arról beszélt, hogy a falubeli vendéglátóegységek bezárása nem viselte meg jelentősen a gazdálkodásukat. Vendéglátóhelyeikből kevés iparűzési adó folyik be, éves szinten csupán néhány százezer forint. Nem úgy a helyi tejipari vállalat esetében, mely a teljes adóbevételük mintegy kétharmadát adja. Ezen forrásaik azonban várhatóan az idén is rendelkezésre állnak majd. Pásztor Imre reméli, a közel­jövőben is lehetőségük lesz kihasználni a pályázati lehetőségeket. Szálláshelyük kialakítása mellett járdaépítéshez is szeretnének anyagot szerezni. – Még nincs kijelölve, hogy pontosan hol építenénk járdát, a későbbiekben mérjük csak fel, hogy melyik van a legrosszabb állapotban. A tavalyi pályázatból idén a Kossuth Lajos utcában lévőt hozzuk rendbe. Ott az elmúlt évek belvizei tönkretették azt. Folyamatosan víz állt rajta, szétrepedezett. Ezúttal azonban úgy tűnik, a település belső részein nem érint minket súlyosan a belvízhelyzet – összegezte gondolatait a nyolcszáz lelkes falu első embere.