Az új képzési rendszer volt a téma a találkozón

A térségi falugondnokokat szakmai tanácskozásra várták a helyi művelődési házban, júniusban. Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője elmondta, az ilyen típusú műhelymunkák során megismerik egymás tevékenységeit, és tapasztalatot cserélnek a munkájuk során felmerült megoldási lehetőségekről.

Az öt megyében százötvennyolc településre jutott el a kezdeményezés az elmúlt harminc évben, hogy egy ember összefogja az elvégzésre váró feladatokat, jelenleg kétszázharminchárom falu- és tanyagondnokság működik az említett térségben.

Az egyesület koordinálja a falugondnokok munkáját, képviseli érdekeiket, szakmai programokat szervez, mely segíti a falugondnokokat a kapcsolatépítésben is.

A július elsején változó képzési rendszerről is szó esett a találkozón, amelynek módosítási javaslatait tárgyalták meg. A korábbi években jól működött, hogy szeniorok munkája segíti a képzések hatékonyságát, a továbbképzések során a naprakész tudás biztosítása a kiemelt cél.

A rendszeresen megszervezett találkozók egymás munkájának megismerésére, tapasztalatcserére kínálnak kiváló alkalmat. A közel harmincfős tanácskozáson szó esett az online rendszerek képzésbe való bevonásáról is.

Nagy János, Tiszainoka falugondnoka kiemelte, hogy ez egy bizalmi állás. Gyermekkora óra a faluban él, együtt öregszik az idősekkel. A munkája során bárkinek segít, aki jelzi, hogy szüksége van valamire, legyen az bevásárlás, egy gyógyszer beszerzése, favágás vagy egyéb kisebb javítások. A lakosok egy részének hivatali ügyeket is intéz.

– Ismerem a családok ügyes-bajos dolgait, sokrétű a feladatom. A rendszeres látogatások hatására csökkent a tanyákon a besurranásos lopások száma – mondta Nagy János.

Jelentősen könnyítené a munkát

Kis Erzsébet Eliza, a település polgármestere hangsúlyozta, a helyi falugondnok kapocs az idősek vagy tanyán élők és a külvilág között, még a híreket is ő viszi nekik. Ezenkívül koordinálja a közmunkásokat, és karbantartási feladatokat végez a hivatalban is. A tervek szerint a Magyar Falu Programban új járművet szereznének be, mely megkönnyítené a munkáját.