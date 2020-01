Az újévi fogadalmak tudatos tervezésnek is tekinthetők

Érdemes újévi fogadalmat tenni, hiszen ezzel tulajdonképpen tervez az ember, enélkül pedig nehéz jobb életkörülményeket teremteni.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Az elhatározás mellett legalább harminc-negyven napig érdemes kitartani, onnantól ugyanis szokásként rögzül.

Schell Gergely pszichológus szerint jelenleg egy olyan korban élünk, ahol gyakran hiányoznak az életünkből a tervek, térképek. Ám csak akkor tudunk igazán jól hajózni az élet tengerén, ha tudjuk, melyik kikötőbe tartunk.

– Általában a fogadalmakkal valamilyen változást szeretnénk elérni, de különbség van aközött, hogy valamiből többet vagy kevesebbet, vagy egészen mást szeretnénk az életünkben. Előbbiek esetében talán a legfontosabb a fokozatosság elve. Nem érdemes egyik napról a másikra nagy változásra számítani. Utóbbiak esetében egy jobb, hasznosabb szokásra van szükség – mondta. Általában harminc–negyven nap után várható, hogy egy új szokás rögzül az ember életében, ezért ahhoz, hogy álmainkat elérjük, célszerű terveket készíteni. Először érdemes eldönteni, hogy az élet melyik területén van szükség a változásra.

Ha a pénzügyi helyzetet kell rendezni, akkor célszerű megtervezni a havi vagy éves bevételeket, kiadásokat, és figyelembe venni nem várt költségeket is. Akár több napon át is lehet jegyzetelni, jól átgondolva, hogy az egyéni, családi költségvetésben hol lehet spórolni. Nagyon sok pénzt félre lehet tenni például, ha az ember elhagy egy rossz szokást, de akkor is, ha odafigyel szinte minden egyes forintra, amit kiad a kezei közül. Segítséget nyújthatnak még a mobiltelefonokra letölthető appok, ám utána kell járni, hogy az alkalmazások közül melyiket érdemes használni. A szükséges befektetett idő szintén fontos, hiszen egy havonta félretett összeget, álom állást, szerelmi párkapcsolatot, egy új szakmát, végzettséget nem adnak csak úgy oda, azokért küzdeni kell.

– Összességében azt mondanám, nagyon is érdemes megtervezni az évünket. Ehhez ma már többféle hasznos eszköz is elérhető, de lehet inspirálódni mások tapasztalataiból, blogokból, újságcikkekből is. És még mindig ott van a lehetőség, hogy jól képzett szakemberekhez forduljunk – hangsúlyozta. A siker elérésének útja persze tele van buktatóval. A legtöbb újévi fogadkozó legtöbbször túl unalmasnak és küzdelmesnek tart egy új cselekvést úgymond gyökereztetni a mindennapjaiban. Hamar feladják az elhatározásokat, amelynek oka, hogy felgyorsult a világ, és az emberek azonnali eredményekre vágynak. Emiatt azonban nagyon könnyen csalódnak, gyakran saját magukban is.

– A kudarc a változási folyamat része, mert abból lehet megfigyelni, megtanulni, hogy mi az, amihez érdemes máshogy hozzáállni. Attól, hogy valami elsőre nem sikerül, nem kell feladni a terveket. Inkább meg kell vizsgálni, hogy mitől nem működött, mit kell egy kicsit máshogy csinálni – mondta Schell Gergely. Mindenesetre jó érzéseket adhat az újévi terveket készítőnek, ha tudja, hogy ha valamilyen pozitív változást tűz ki célul, azzal helyes mintát adhat másoknak. Amellett megoszthatja velük a saját tapasztalatait.