Mesteri rafináltságot hozott a Jézuska a szabálytalankodóknak

Az ünnepek közeledtével egyre több az autó az utakon, így az emberek is sokkal több időt töltenek el üres parkolóhelyek keresgélésével. Ám akadnak olyan leleményes sofőrök, akik a legneccesebb helyzetet is kihasználva, minden szabályt áthágva ugyan, de bepróbálkoznak a lehetetlen szituációkban is.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor! Ünnepi válogatásunk első fotóját a szolnoki Jászkürt utcában, a Szolnok Pláza mellett készítették. Olvasónk azt írta levelében, hogy hiába szabálytalan, pár hete mégis rendszeressé vált, hogy a járdára parkolnak az autósok. Felháborítónak tartja és nem érti, hogy a rendőrök vagy a közterület-felügyelők miért nem tesznek valamit az ügyben. A második fotó az Ady Endre úton lévő tízemeletesek környékén készült. Három lehetőség jutott az eszünkbe hirtelen: A bordó kombi és az előtte szabályosan parkoló jármű tulajdonosa ugyanaz az ember, ezért tudja, hogy így nem tart fel senkit. A bordó kombi és az előtte szabályosan parkoló jármű tulajdonosa régi cimbik, tudnak a helyzetről, szintén nem történik akadályozás. A bordó kombi tulajdonosa szörnyen pikkel az előtte szabályosan parkoló autó sofőrjére, ezért őt akadályozva próbálja megnyerni a kettőjük között zajló háborút. Bárhogyan is, ha ezt egy illetékes meglátja, sofőrünk nehezen tudja majd kimagyarázni a jogosan kiszabott büntetést. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A harmadik képet szintén a szolnoki Ady Endre úton, a Kötivizig parkolójában lőtték. Olvasónk látta, ahogyan az autót vezető hölgy nem talált üres parkolóhelyet a hétköznapi, ünnepi zsúfoltságban, ezért úgy döntött, a gyalogosok részére kialakított járdaszigeten hagyja a kocsit, ezzel hosszabb időre megnehezítve a ki- és befordulást. Ejnye-bejnye! Negyedik és egyben utolsó fotónk már ismerős lehet cikkünk borítójáról. A helyszín: Szolnok, Tesco. 1, 2, 3… Egyszerre három helyre van szüksége ennek a kisteherautónak, természetesen a bejárathoz legközelebb eső, három egymás melletti szabad parkolóhelyre. Olvasónk igen dühös hangvételben jegyezte meg, hogy az illetékes hatóságok gyakrabban látogathatnák ezt a parkolót, mivel mindennapos esetről van szó. U.i.: a jármű hátsó rendszáma olyan koszos, hogy szükségtelen volt kitakarnunk. Szabálytalanság – Kisteherató 2–0. Ha Ön is lát hasonló parkolási remeket, ne habozzon, küldje el nekünk a szoljon@szoljon.hu email címre, továbbra is várjuk olvasóink fotóit. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS