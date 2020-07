Az útfelújítás utolsó szakaszát is rendbe teszik Tiszapüspökin

Tizenötmillió forintot nyert útfelújításra Tiszapüspöki a Magyar Falu Programban. A támogatásból a már korábban megkezdett útfelújítást fejezik be.

– A legindokoltabbnak azt tartottuk, hogy a főúttal párhuzamos utakat újítsuk fel, hogy annak forgalmát ki tudjuk váltani. Az eddigi pályázatoknak köszönhetően eljutottunk a Liszt Ferenc és az Árpád utakon végig, ezeket köti össze az Ady Endre út. A most elnyert támogatásból ennek az utolsó szakaszát is be tudjuk fejezni – mondta Bander József polgármester.