Ázsiában használt tőrök másolatát is elkészítette Harri

Másfél éve találkoztunk először Weigel Harrival, akinek kovácsmunkáira azóta sokan felfigyeltek. Mi több, egyes darabjait már országszerte is nagy érdeklődés övezi.

– Továbbra is féltve őrzött darabom a skót kard! Jó ideje az otthonunk egyik éke… – mosolyodik el Harri, amikor arról kérdezem, időközben mi lett a sorsa a filmsorozat ihlette míves munkájának.

– Nagyon sok érdekesség készült mostanság a műhelyemben. Így például egy ókori kelta kard másolata is, amit egy magyarországi lelet alapján kovácsoltam. De kikerültek a műhelyemből damaszkolt pengéjű japán tőrök és maláj kések is. Az efféle előrehajló pengéjű eszközöket egyébként a gurkák máig is használják… – avatott be a kulisszákba a kovács.

Elmondta, házának kicsiny kovácsműhelye nemrég igencsak átalakult.

– Sokkal nagyobb, egy közel harminc négyzetméteres épület került a régi helyére. Az előző épület csupán tíz négyzetméteres volt. Ebben viszont alig fértem el a szerszámaimmal – taglalta a szakember, aki nemrégiben számos bemutatón népszerűsítette szakmáját.

– Különböző korok kovácsainak munkáját elevenítettem fel ezeken az alkalmakon. Így jutottam el Helvéciára és Kiskunhalasra is. A célom ezekkel a programokkal, hogy megismertessem a mesterségemet a gyerekekkel.

– Ezért nyílhegyeket, és egyszerű középkori használati eszközöket készítettünk, amelyeknek igen nagy sikerük volt. Az ötévesektől a középiskolásokig rengetegen eljöttek… – ecsetelte.

Weigel Harri szerint bár kevesen tanulnak manapság kovácsnak, az egyedire munkált fémeszközök iránti kereslet ismét virágkorát éli. A történelmi ihletésű tárgyak különösen.

– Országosan is nagy az érdeklődés a kovácsmunkák iránt! Hiszen éppúgy megkeresnek Egerből, mint ahogy Zalaszántóról. A kandallórácstól egészen a régi eszközökig sok minden gazdára talál – tette hozzá.

Szakmájának jövőjéről Harri kifejtette, ha az érdeklődőknek csupán az öt százaléka maradna meg a pályán, már nagyot lépne előre a szakterület. Mint mondta, maga is tagja a Magyarországi Kovácsmíves Céhnek, mely nagyban segíti a kezdők oktatását.

A díszítésre is ügyelnek

Harri és párja, Mónika, két hagyományos mesterséget ötvözött munkájukban.

– Több olyan történelmi másolat készült már nálunk, melyeket tűzzománc berakással díszítettünk. Feleségem tűzzománc-munkákkal foglalkozik, ezért döntöttünk úgy, hogy a kovácsolt tárgyaim egy részét ilyen technikával látjuk el – beszélt közös munkájukról Weigel Harri.

Hozzátette, hogy Mónika egy ideje tanfolyamokon fejleszti tudását, hogy vasremekeiket páratlanul szép motívumokkal gazdagíthassák.