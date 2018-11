Babafákat ültettek a martfűi művház mellé

Babafákat ültettek a településen az elmúlt hétvégén. Az eseményen dr. Papp Antal polgármester elmondta: Martfű az egyik megyei település a három közül, ahol kivételesen sok, 40 kisgyermek fáját ültették el szüleik a művelődési központot körülvevő parkban.

A város honlapján beszámoltak arról is, hogy ezen a napon tizennégy tűzjuhart, huszonhárom gömbjuhart és három török mogyorót tettek földbe az önkormányzat szervezésében. Melléjük pedig a város legfiatalabb lakóinak névtábláit helyezték.

A népszerű hagyomány 2011 óta él a városban, azóta a település számos pontján, parkokban, tereken, közintézmények körül díszítik a várost az örökbefogadott fák, a szülővároshoz való kötődést jelképezve.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dr. Papp Antal úgy véli, azért él ilyen intenzíven ez a hagyomány, mert a fiatalok igénylik ezt, a későbbiekben gyakran el is látogatnak a fához. Az önkormányzat egy pályázatába a zöldfelület megújítását is beépítette, ennek részeként ültettek most ősszel sok fát a városban több helyen, így például a kerékpárút mellett is.

GRATULÁLUNK, ÖN MEGTALÁLTA A NAPI KÓDOT!

NAPI KÓD, NOVEMBER 16.: HOZAM1116

A NAPI KÓD BEKÜLDÉSÉVEL ÖN MEGNYERHETI A MAI NAP NYEREMÉNYÉT, A 4 DB 2 FŐRE SZÓLÓ WELLNESS BELÉPŐ EGYIKÉT A HOZAM HOTEL WELLNESS RÉSZLEGÉBE, MELY 2 ÓRÁRA SZÓL.

A KÓDOT ITT KÜLDJE BE, HOGY ESÉLYE LEGYEN A PÁROS WELLNESS BELÉPŐK EGYIKÉRE!