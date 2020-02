Bábégetéssel űzték el a telet a szolnoki Kassai úti iskolások

Vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig tart ugyanis a farsangi időszak. Az intézmény különféle hagyományokat követve, heteken át készül a nagy napra.

Széles a választék és a gyermeki fantázia is határtalan, ha jelmezkészítésről van szó. A pár száz forintos ötletes maskarák mellett több ezer forintért is beszerezhetőek a vágyott ruhadarabok. A szülők már hetekkel a farsang időpontja előtt készülnek, hogy minden tökéletesen passzoljon a megálmodott jelmezhez.

– Minden évben magunk készítjük a jelmezeket – mondta a két kisiskolást nevelő Kiss Andrea, aki hozzátette, hogy a népszerű mesefigurák vonzerejével nehéz versenyezni, de próbálnak ötletes, a gyermeknek is tetsző maskarákkal előrukkolni. – Volt már méregzsák, dínó, de naplopó is a fiunk, igyekszünk vicces szójátékokat kitalálni, eddig mindig sikerünk volt.

Zombi, Zorró, katona és Batman, valamint Csodanő, erdei tündér, illetve egyéb bájos jelmezekben öltözött gyerekek vonultak fel a szolnoki Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermében és zsibongójában pénteken délután.

– A hagyományok szerint a első és második évfolyamosok a tornateremben mutathatják be egymásnak jelmezeiket. A felöltött ruhákat tíz kategóriában jutalmazzuk – tudtuk meg Váradi Éva igazgatótól.

– A tombolahúzás után kezdődik a tánc és az önfeledt szórakozás. A délután folyamán a nyolcadikosok büfékben árusítják a szülők által készített süteményeket. A befolyt összegből a diákönkormányzat további programokat szervez majd. A nagyobb alsó tagozatos diákok az iskolai zsibongóban töltik a délutánt, majd az osztálytermekbe vonulva játékos vetélkedő várja őket. Az előző évek tapasztalatai szerint közöttük már akad, aki nem szívesen öltözik jelmezbe, nem kötelező, a bulin így is részt vehetnek.

A nap zárásaként az osztályok által elkészített kiszebábokat égették el az udvaron, elűzve a telet.

– A gyerekek minden problémájuktól megszabadulhatnak. Kis cédulára felírják, mi bántja őket, és feltűzik a bábra, az égetés során elszáll a gond. Vannak szülők is, akik a diákkal küldik be az üzenetüket – mondta az igazgató.

Népszerűek a mesehősök

Egyre kevesebben, de akadnak még szülők, akik maguk készítik a jelmezt. Többnyire vásárolt vagy bérelt ruhákat öltenek magukra a gyermekek. Széles a választék, a kreatív szülők a csillagfejű csavarhúzótól kezdve az iskola rabján át a fába szorult féregig szinte bármilyen jelmezt elkészítenek. A gyerekek jó része viszont az éppen népszerű mesék főszereplői közül válogatnak, a lányok körében idén is a hercegnők akadtak szép számmal. A fiúk inkább a szuperhősnek vagy egyéb mesefigurának öltöznek be, de a sorok között előfordulnak sportolók, kalózok vagy katonák is. Az utóbbi időben a Minecraft játékok karakterei is megjelentek.