Bábos mókán képezték a résztvevőket a szolnoki Aba-Novák Agórában

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ által megtervezett megyei bábstratégia részeként öt alkalmas workshopot szerveznek az intézményben.

– Az ingyenes képzést elsősorban bábcsoportvezetőknek, óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak hirdettük, azzal a céllal, hogy a kidolgozott stratégia részeként népszerűsítsük a bábjátékot és -készítést a városban – válaszolta megkeresésünkre Urbán Mária, az Agóra egyik kulturális szervezője.

A napokban a hátulról mozgatható textilbábok készítését sajátíthatja el a tizenöt jelentkező. Az érdeklődők többféle korosztályt képviselnek, a legfiatalabb tizenhárom, míg a legidősebb hatvan éves. A foglalkozást vezető Csóka Eszter bábkészítő és drámapedagógus elmondta, hogy a két nap alatt mindenki maga dönti el, hogy mit készít.

– Akadnak a résztvevők között nagymamák, akik unokájuknak alkotnak manót, de vannak bábcsoport tagok is, akik A három kismalac című mese szereplőt készítik el – fejtette ki. Hozzátette: maga a technika is nagyon izgalmas. Azért esett erre a választás, mert ezek gyerekek és felnőttek esetén is könnyen mozgathatóak, leginkább az asztali játékoknál lehet használni.

A szerkezeti felépítés és a technikai fortélyok megismerése után a résztvevők maguk tervezik és szabják a formákat. Elsajátítják a díszítési technikákat is, mely során szívesen használnak fel szalagokat, gyöngyöket, zipzárakat és fagolyókat.

– Az oktatóteremben nagyon kreatív munka folyik. A képzés során a színharmóniával is ismerkedhetnek – részletezte Csóka Eszter, aki szerint a jól mozgó báb elkészítéséhez idő kell.

– Ha az alapokat megtanulják, más figurákra is alkalmazható ismereteket szereznek a résztvevők – jelentette ki.