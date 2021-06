Balesetveszélyessé vált az egyik útkanyar a szolnoki Kertvárosban

A kátyú az utak réme, mondják. Ezúttal egy igen balesetveszélyes úthiba miatt keresték fel szerkesztőségünket a Kertváros lakói és a városrészben járművel közlekedők.

– Régen, amikor még nem volt ekkora forgalom errefelé, nagyobb gondot nem okoztak a kátyúk – panaszolta el a lakóövezet közösségének, illetve az arra közlekedők gondját Samu Mátyásné Erzsike és Csortos Imre.

– Bosszankodott ugyan mindenki, hogy gödrök tarkítják az utakat, ám némi morgolódás mellett az autósok, motorosok és a kerékpárosok is kikerülték a hiányos járófelületeket. Most azonban nagyobb a probléma, balesetveszélyes lett a közlekedés – magyarázzák a lakosok a bökkenők és döccenők következményeit.

– A Kertvárosban ismerten keskeny utak vannak. Korábban ez egy gyümölcsös városrész, kiskerti zóna volt. Ám sokan ide költöztek, működik óvoda, idősotthon, posta, bolt, egyéb intézmények, üzletek, s nagyobb lett a forgalom. A régi, gyenge útalapoknak „köszönhetően” omlik, bomlik az út. Ez itt – mutatják a Szellő utca és a Fény utca kanyarulatában tátongó méretes mélyedést – egy „régi darab”.

A gépkocsik, a nagyobb méretű teherszállítók, illetve a kukásautók kivájták az út szélét.

– A kanyarban a járművek egyre beljebb kerülik ki a gödröt, ezért óriási a kockázata annak, hogy egyszer súlyos baleset lesz. A kerékpárosok már lekényszerültek a járdára, melynek szintén gidres-gödrös, repedezett az útfelülete, az is veszélyes a kétkerekűekre nézve. Jó volna, ha ezeket az úthibákat mihamarabb megcsinálnák – mutatott rá Samuné Erzsike és Imre.

– Az illetékes szakemberek folyamatosan mérik fel a városi úthelyzetet – kaptunk választ a városrész lakóinak felvetéséről Gyuricska Évától, a városháza sajtóreferensétől.

– A polgármesteri hivatal illetékes osztálya maga is tájékozódik a kisebb kátyúk és a nagyobb útgondok keletkezéséről, meglétéről, és mihamarabb megoldást is keres a javításra, felújításra. Természetesen a lakosok is jelezhetik a hivatal felé a lakókörnyezetükben tapasztalt útproblémákat. Ez esetben is ez történt. A város pedig már meg is rendelte a rekonstrukciós munkát, s várhatóan a közeljövőben az úthiba is megszűnik a Szellő és Fény utcák kanyarulatában.