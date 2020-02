Báloztak a tószegi pecások és átadták az Év Horgásza díjat is

A hétvégén rendezte meg a tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület hagyományos horgászbálját.

A pecások és vendégeik megtöltötték a művelődési ház színháztermét, százhetvenen jöttek el a programra. Az idei rendezvény annyiból is különleges volt, hogy az egyesület most ünnepelte megalakulásának tizenötödik évfordulóját, mely alkalomból Kis Mónika horgásztársuk hal formájú mézeskaláccsal lepte meg az egyesület vezetőségét, de az ennivaló kis halakból a a mulatozó pecások asztalára is jutott.

Ahogy az már bevett szokás: a bálon adták át az ÉV Horgásza elismerést, mely címre a tavalyi évben elért eredményei alapján (nem először!) Rimóczi Sándor szolgált rá. Az összesített pontverseny alapján a második legeredményesebb horgásznak Bóka Kálmán bizonyult, a harmadik helyet pedig Kovács Mihály szerezte meg.

A jól sikerült táncos mulatságon a hangulatról Fajka István és zenekara, valamit Magyed, a Rádiókabaré humoristája gondoskodott. Volt tombola is, ahol fődíjként egy kerékpár talált gazdára. A rendezvény megelőző délelőttön pedig éves közgyűlésére várta a tagokat az egyesület.