Bár befagyott a kunszenti holtág, rámenni mégis tilos!

A Csengedi holtágon helyenként öt centiméter a jégvastagság, rámenni viszont semmilyen körülmények között nem lehet.

– A Nagy éri holtág csapadékvízgyűjtő területként nyilvántartott. A főcsatornán keresztül a környező földekről folyik be a víz, a másik végén van egy szivattyú is. Amikor a vízoszlop magasság eléri a kétszázkilencven centimétert, be kell indítani a szerkezetet, hogy csökkenjen a szint, ez történt a napokban is – tájékoztatta hírportálunkat dr. Hoffman Zsolt, a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület vezetője.

A felületet helyenként akár öt centiméter jég is boríthatja, rámerészkedni mégis tilos.

– Az utóbbi öt évben biztosan nem fordult elő olyan, hogy stabil réteg képződött volna rajta. Most is a szélfújás és egyéb időjárási tényezők miatt, bár van, de nem túl vastag a jég – jelentette ki. Hozzátette: a kunszentmártoniak egyébként is általában kevésbé mély holtágakat választanak, ha korcsolyázni vágynak, de erre alkalmas terület még nincs a térségben.