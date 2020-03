Bárki számára könnyen elkészíthető ételeket főznek Csányiék

Hagyományosan aktívan indult az esztendő Csányi Sándor számára, azonban a veszélyhelyzet neki is hirtelen lelassulást, váratlan megtorpanást okozott. Ám az abonyi születésű gasztronómiai szakember eme egészségügyi vészkorszakban is feltalálja magát: színész lányával, Csányi Erikával a Facebook-oldalukon „Karantén Kukták” elnevezéssel közösségi sütő-főző műsorral teszik tartalmasabbá látogatóik mindennapját, érdeklődő közönségük konyháját.

Az abonyi származású Csányi Sándor fiatalkorát a Pest megyei településen töltötte, majd életének nagyobbik részét Szolnokon dolgozta végig, nemrégiben pedig hazaköltözött szeretett szülővárosába.

– Az abonyiak többsége sosem Pestre vagy Ceglédre járt szórakozni és dolgozni, hanem Szolnokra. Mindennél közelebb volt, és mindennél többet nyújtott a fiataloknak, illetve a munkát keresőknek. Így lettem én is egy kicsit szolnoki az elmúlt néhány évtizedben.

– Mint például Mucsi Zoli barátom is, akivel már Szolnokon, a Kőtövis nevű, mindent (is) játszó amatőr népművelő együttessel, sok útkereső barátunkkal együtt jártuk az országot. Abonyi kötődésű Zoli is, a Szigligetiben kezdte pályafutását, s most ismert és népszerű művészember.

– Én magam sokat kaptam Szolnoktól, de úgy érzem, adtam is a városnak – vélekedik a Tisza Szálló egykori alkalmazottja, aki pincértől a teremvezetőn keresztül a szakácsig, végigjárta a szakmai ranglétrát a patinás Tisza-parti hotelben. Csányi Sándor neve egybeforrt a Hozam Klubbal, valamint a Szolnoki Gulyásfesztivállal.

– A gulyásfesztiválra büszke vagyok, de számos egyéb, hasonlóan tradicionálissá lett gasztronómiai rendezvény elindításában, megszervezésében, lebonyolításában és zsűrizésében is részt vehettem, ami másoktól egyfajta szakmai elismerés számomra – vallja a szolnoki Ezüst Pelikán díjas, Balázs mester díjas, Hagyományőr Érdemrend kitüntetett, és sok más hazai és nemzetközi gasztronómiai szervezet szakmai díját magáénak tudható Csányi Sándor. Aki a közelmúltban szervezte meg szülővárosában az I. Abonyi Pecsenye Parádét és Böllér Találkozót.

Mintha megérezte volna az időt, hogy milyen üressé válik hamarosan a világunk, végig ragyogó napsütésben, hamisítatlan toros hangulatban, kiváló programok közepette zajlott a fesztivál a város főterén, még március elején. Hogy aztán a világjárvány áthúzza az éves rendezvénynaptár további eseményeit.

– Úgy tűnik, ezzel is együtt kell élnünk. Ha ezt megértjük, akkor mi magunknak kell valamit változtatnunk. Mi például a lányommal kifőzött „Karantén Kukták” című főzőshow-t, amelybe az internetes közösségi oldalainkon bárki bekapcsolódhat. Nem kell túl bonyolult dologra gondolni. Egy zsíros kenyér megkenése is okot adhat a közös lét megteremtésére. Az a lényeg, hogy beszélgessünk, együtt legyünk az elszigeteltségben.

– Mindeközben Csaba fiammal és Erika lányommal megalapítottuk „Utószezon” nevű zenekarunkat, amellyel slágereket és a fiam szerzeményeit játsszuk. Tulajdonképpen e családi bandával is jártuk volna a fesztiválokat, de úgy tűnik, erre még várnunk kell…