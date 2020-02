Barokk életérzést idéz meg a szoba Rákóczifalván

Átalakítják a Macimúzeum eddig időszaki kiállítások rendezésére szolgáló galériatermét: Rákóczi-szobát hoznak létre a helyiségben. A munkák már megkezdődtek.

Balázs Antal, a múzeum vezetője, restaurátor elárulta, eddig tizenhat Rákóczi témájú történelmi nyomatot sikerült összegyűjteni, ami már keretezve a terem falait díszíti. Ezek a száz-százhúsz éves képek Rákóczi Ferenc életét és a szabadságharc jeleneteit ábrázolják.

Birtokukban van hat-hét olyan barokk kori bútor is, ami itt kap helyet. Elkészültek a hírportálunkon is bemutatott, régi búzát rejtő kanapé felújításával is, amit szintén e helyiségben állítanak ki.

A Rákóczi-kastély korabeli, bőrkötésű misekönyve idén háromszáz éves, ez is átkerül a szobába, a kastély makettjével együtt. Követ is kaptak a kastélyfalból, van néhány téglájuk és falidíszük is. A kiállítóhely dísze lesz a fejedelem korát idéző aranyozott csillár is, természetesen csak díszítőelem gyanánt, hiszen annak idején a csillárokban is gyertyákat használtak. Helyeznek el korabeli szőnyegeket, függönyöket is a majdan turisztikai látványosságként szolgáló szobában.