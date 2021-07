Bébiszitterként nem elég a szülő bizalmát elnyerni

Különös körültekintéssel választanak bébiszittert a családok megyénkben is. Minden esetben más-más elvárásoknak kell megfelelni. A kölcsönös bizalom, tisztelet és szimpátia kialakulása viszont elengedhetetlen.

Nem könnyű, ha egy családban a nagyszülők távol élnek, esetleg egyéb okokból a fiatalok nem számíthatnak tőlük segítségre. A rokonok és barátok száma is véges, nem ritka tehát, hogy bébiszitterre van szükség. A kiválasztás szempontrendszerét mindenki másként dolgozza ki, akadnak, ahol a távolság vagy a tapasztalatlanság is kizáró ok.

A szolnoki Faragó családban a nagyszülők a megyeszékhelytől távol élnek. Az édesanya, Anett a gyermekek születésekor egyetemi tanulmányait folytatta. Mivel férje munkája igen kötött, így akkoriban nagy szükségük volt bébiszitterre, aki azóta is segíti őket a hétköznapokban.

– Legelőször szórólapokat készítettem, melyeket a környékbeli postaládákba dobtam be. Fontos szempont volt ugyanis, hogy közel lakjon hozzánk, illetve ha bármilyen rendkívüli dolog adódik, elérhető legyen a bébiszitter – mesélte Anett.

Pár utcányira talált is két hölgyet, akik nyugdíjasként vállalták a feladatot. A telefonos egyeztetést személyes találkozás követte.

– Kialakult egyfajta benyomás a másikról. Volt olyan is, akivel nem találtuk meg a közös hangot, de nálunk kizáró ok volt a dohányzás is. A város végéről szintén lett volna valaki, ráadásul óvónői képesítéssel, de külön teher volt, hogy mindig a busz érkezéséhez és indulásához kellett igazodnia. Így nekünk a környékbeli segítség vált be – mondta.

Faragóéknál a végső döntést a gyermek bevonásával hozták meg, megegyeztek a szükséges teendőkben is.

– Mára mintegy bejárónőként segíti az életünket. Ha a gyerek éppen alszik, akkor összepakol vagy takarít, ruhát hajtogat esetleg kipakolja a mosogatógépet – vázolta.

Nagy Mira Tímea három családnál dolgozik bébiszitterként.

– A szülők kérése az volt, hogy a gyermekfelügyelet mellett a közös játék utáni elpakolást, rendrakást a csemetékkel együtt végezzük el. Emellett a napszaknak megfelelő étkezés előkészítése és tálalása tartozik a feladataim közé – mesélte a gyógypedagógusnak tanuló diáklány, aki kilenc évvel fiatalabb ikertestvéreinél korábban már tapasztalatokat szerzett.

– A legelső alkalmakkor a szülők is tájékoztatni szoktak a gyermekeik érdeklődési köréről. Eddigi családjaimhoz már úgy kerültem, hogy akikre vigyáztam tudtak beszélni és járni is, ezért ők már a kedvenc játékaikat, elfoglaltságaikat maguk mutatták meg. A gyerekekkel töltött idő alatt fontos, hogy megismerjem viselkedésüket, szokásaikat, melyek alapján biztonságos keretként egy közös szabályrendszert alakítunk ki – emelte ki.