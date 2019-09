Elég jó a termés, csak kevés

A gazdák számára elérkezett az őszi mezőgazdasági munkák időszaka. Megkezdődött a napraforgó betakarítása, érik a kukorica is. Nem ígérkezik rossz termés napraforgóból, hiszen az időjárás kedvezett e kultúrának. Nyár végén is csaknem 10 Celsius-fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál. Ennek ellenére előre láthatón annyi termés mégsem lesz, mint amennyire számítottak.

– Elkezdődött az őszi mezőgazdasági munkák időszaka: a szántóföldi növények betakarítása és a talaj előkészítése az őszi vetésekhez – hangsúlyozta Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

– Beérett a napraforgó, érik a kukorica, a szója, a cukorrépa. A talajt előkészítik a vetéshez, aki még nem tette meg, most veti a lucernát, káposztarepcét. Aztán következik a rozs, az őszi árpa vetése. Ahol nem tudtak a nyáron öntözni, ott száraz a talaj, így többletenergiát kell fordítani a talajmunkákra – sorolta a tennivalókat a megyei NAK-elnök.

– A nagy meleg és kevés csapadék miatt a napraforgó most nem igényel szárítást, ami előny. Viszont csalódást is okoz ez a növény, mivel tíz-tizenöt százalékkal kevesebb lesz a termés a várakozásokhoz képest, helyenként ugyanis a hőségben nem beérett, hanem leszáradt. Ennek ellenére nem lesz rossz a termés, a sokéves átlaghoz közelít.

– A kukoricát még most kezdjük betakarítani, lényegében az is beérett már. A termésmennyiséget illetően ebből is valamivel kevesebb lesz, mint amennyit vártunk, de jó közepessel mindenképpen számolhatunk. A heti hidegfronttal jött kis lehűlés igen kedvező lenne, ha tíz-húsz milliméternyi csapadékot is hozott volna. Kellene valamennyi eső az őszi vetésekhez. Az volna a legoptimálisabb, ha két héten belül harminc-harmincöt milliméter csapadék hullana, a napközbeni hőmérséklet pedig nem csökkenne huszonöt Celsius-fok alá, mivel akkor lenne harmat is. A vetőágyak készítéséhez is jól jönne – fejtette ki Hubai Imre Csaba.

A gazdák pedig reménykedhetnek: hétvégére ígér esőt a meteorológia. A Besenyszög környéki földeken gazdálkodó Bede Ferenc a minap kezdte meg a napraforgó betakarítását. Előző nap mintát vett a növényből.

– Közepesnek ígérkezik a termés – becsülte meg az idei eredményt.

– Maga az állomány szép, jól néz ki. Foltokban itt-ott, ahol gyengébb a talaj minősége, aprók lettek a fejek, dolgozott a nagy meleg, de összességében ez csak tíz-húsz százalékát érinti a területnek. Kártevőkkel sem találkoztam. Kukoricát csak pár hektáron ültettem, de az is jónak ígérkezik. Gombabetegség nálam is mutatkozott, de nem volt számottevő mértékű – foglalta össze a gazda.

Massay Gábor agrármérnök, családi gazdálkodó viszont kicsit még vár az aratással, az ő Szajol környéki napraforgója még nem érett be teljesen. Összesen kilencven hektáron termeszti e növényfajtát.

– Kicsivel jobbnak ígérkezik, mint a tavalyi, bár a rosszabb talajokon sült is le belőle – állapította meg.

– A napraforgó átvételi ára viszont nagyon alacsony. Legutóbb tonnánként nyolcvannyolc-kilencven ezer forintot adtak érte, bár ez még változik, bizonytalan, hogy mennyiért tudom majd eladni. Veszteséges nem lesz, de olyan nagy nyereségre sem számíthatunk. A kukorica is biztatónak tűnik, bár azt jóval kisebb területen vetettem, és az is igaz, hogy nem Szajolnál találhatók a legjobb termőterületek – magyarázta Gábor. Ő is felvetette, hogy jól jött volna a lehűléssel tíz-húsz milliméter csapadék a talaj-előkészítéshez, őszi vetéshez.

Az agrárszakember arra is figyelmeztet, hogy a napraforgó betakarításánál különösen ügyelni kell a tűzvédelmi előírások betartására. A napraforgó ugyanis meglehetősen tűzveszélyes növény magjának olajtartalma miatt. Ha megtelepszik az olajos por a kombájn motorjánál, kipufogóján, a magas hőmérsékleten könnyen belobbanhat.

Marinka László Rákóczifalvánál épp repcét vet.

– A korábbi években ennél hamarabb elvetettük, de most olyan nagy volt a hőség, hogy másfél-két héttel megcsúsztunk e munkával – árulta el.

– Ha végzünk, aratjuk a napraforgót, majd a kukoricát. A napraforgó átlagosnak tűnik, kukoricából a sokévi átlagnál is valamivel jobb termésre számíthatunk.