Befejeződött a forgalmas út aszfaltozása Rákócziújfaluban

Az elmúlt időszakban számos lakossági bejelentés érkezett a falut kettészelő 442-es főút állapotával kapcsolatban.

– Leginkább arról panaszkodtak a szakasz mellett élők, hogy a nagy kátyúkba belehajtó kamionok miatt rezegtek a házak, ami nemcsak a pihenést lehetetlenítette el, hanem károkat is okozott. A zebra előtt a féktávok is hosszabbak voltak, ami könnyen balesetekhez is vezethetett volna – részletezte a problémát Varga József polgármester.

A majdnem egy kilométernyi szakasz újraaszfaltozását néhány nap alatt be is fejezték a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkásai.

– Azokat a részeket, ahol rossz volt a kopóréteg, felmarták, teljesen újat fektettek le. Komoly munka volt, számos munkagép dolgozott a szakaszon, két nap alatt négyszázötven tonna aszfaltot terítettek le – emelte ki a településvezető. A munkák idején az autósok a kisebb utcákat választották, hogy elkerüljék a dugót, a forgalomirányításban a helyi polgárőrök segédkeztek.