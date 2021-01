Befejeződött a karcagi általános iskola felújítása

Az új évben a régi-új helyszínen, a Kálvin u. 9. alatt kezdte meg az oktatást a karcagi KÁAMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, ugyanis befejeződött a másfél éves, 500 millió forintos felújítás. Az épületet Sági István Karcagi Tankerületi igazgató, Plósz Csilla intézményvezető és Karas Elvira tagintézmény-vezető mutatta be a város vezetőinek és az országgyűlési képviselőknek hétfő reggel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A gyerekek és azok a pedagógusok, akik ebbe az iskolába járnak nem ismerik meg, hiszen teljesen megújult az épület, kívül-belül egy igazán 21. századi oktatási intézményt kaptak az itt tanuló diákok, tanárok. A beruházás nagyon jó példa mindenki számára, hogy lehet fejleszteni az országot, az oktatást a 21. századi eszközökkel – mondta F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az épület bejárása után.

– A magyar kormány gazdaságpolitikájának, oktatáspolitikájának köszönhető az, hogy ez az iskola teljes mértékben megújult, mostantól külső-belső felújítás és teljesen új berendezés várja az ide járó gyermekeket. Javultak a pedagógusok munkakörülményei és a szülők is nyugodtak lehetnek afelől, hogy a legkorszerűbb, legmagasabb szintű oktatásban részesülnek a gyermekek – fogalmazott dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos.

Szepesi Tibor polgármester szerint városi szempontból is jelentős beruházás fejeződött be, s ezzel gazdagodott a település, hiszen egy teljesen új iskola fogadja az erre járókat. A teljesen megújult Kováts Mihály Tagintézményben az új évben új lendülettel kezdődhet a tanítás. Nagyon örülök annak, hogy az állami beruházásnak köszönhetően teljesen megszépült az iskola – mondta a városvezető, aki megköszönte az itt dolgozó valamennyi pedagógus és a kivitelező munkáját is.

Sági István tankerületi igazgatótól megtudtuk, 1,5-2 éves előzménye van a közel 500 millió forintos beruházásnak. Az alap pályázati összeg 300 millió volt, ehhez két ütemben 150 millió és 50 millió forintot sikerült hozzátenni, s tankerület is további forrásokat biztosított, így új bútorok is beszerzésre kerültek. Az iskola teljes felújítása mellett kétszintes épületegységgel bővült, illetve az udvart is rendbe tették, sikerült megvásárolni minden olyan szükséges fejlesztő eszközt, ami hasznosabbá, eredményesebbé teszi az oktatást.

Karas Elvira tagintézmény-vezető elmondta, 217 gyermeket helyeztek el az épületben. Az 1., a 7. és 8. évfolyamban két-két osztály, a többiben egy osztály van. A 14 osztályterem mellett három fejlesztő szobát alakítottak ki, kiépítésre került egy új technika és képzőművészeti terem, megmaradt a fizika-kémia és a biológia-földrajz szaktanterem. A változásokról, a tanulói munkarendről a szülőket is tájékoztatták.