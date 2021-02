Befejezték a Zagyva-híd szerkezeti felújítását is

Befejeződött a zagyvarékasi Zagyva-híd szerkezetének felújítása. A műtárgy renoválását két lépésben végezték el. A korábbi években a pályaelemeket tették rendbe, míg most a szerkezeti elemek felújítása is megtörtént.

Néhány évvel ezelőtt vált világossá, hogy halaszthatatlan a rékasi Zagyva-híd felújítása. Az átkelő előtt és után is jelentősen kikátyúsodott az úttest, nagyon megnehezítve a hídra való le- és felhajtást. A 2018-ban végzett statikai vizsgálat szerkezeti hibákat is feltárt, a vasból készült elemek pedig intenzíven korrodálódtak. Az önkormányzat azonban nem tudott a felújításra annyi támogatást szerezni, ami fedezte volna a műtárgy teljes megújítását. A pályaelemeket viszont rendbe tették, ezáltal biztonságossá téve a közlekedést.

A fennmaradó renoválási munkákra az önkormányzat a Magyar Falu Programban is pályázott, szerkezeti felújításra 21,1 millió forint támogatást elnyerve. Ebből a felújítás összege 19,7 millió forintot tett ki, a többi a tervezés és műszaki ellenőrzés költségeit fedezte. A munkákat az utóbbi hónapokban sikerült is elvégezni. Januárban is le volt zárva a gépkocsiforgalom elől a híd két hétig. Ennek persze az itt közlekedő gazdálkodók nem örültek.

– Nehezen viselték a helyzetet a gazdák – számolt be róla Kurucz László polgármester is –, de másképp nem lehetett elvégezni ezeket a munkálatokat. Ráadásul most végzi a vízügy a Zagyva-gát magasítását, ennek kapcsán is le volt zárva a híd egy hónapig.

– Egyértelműen jó, hogy felújították a hidat, örülünk neki, de annak is, hogy végre elkészült – vallotta meg a látogatásunkkor is arra közlekedő Lukács Mihályné.

– Amíg le volt zárva a híd, a két kilométerre lévő tanyánkra csak Szászberek felé, egy nagy kerülőt téve tudtunk kijutni. Tizenhat kilométer oda, tizenhat visszafelé… Ráadásul az út is nagyon rossz arrafelé. A tanyára viszont menni kell mindennap, vannak állataink, lovak, baromfi. Nem mindegy, hogy harminc kilométerrel többet kell-e megtennünk.

A kerékpárral járók viszont a korábbi felújítás során örültek, hogy eltűntek a híd előtt és után tátongó gödrök, melyekben esős időben megállt a víz.

– Nyilván szebb, ha a vasszerkezet nem rozsdás és le van rendesen festve. De az a legfontosabb, hogy a híd biztonságos legyen – jegyezte meg egyikük.