Begyűjtött élelmiszerekkel támogatják a rászorulókat a megyében

Előszeretettel panaszkodunk a dinamikusan emelkedő élelmiszerárakra, ugyanakkor még így is jelentős mennyiségben vásárolunk olyan élelmiszert, amit végül nem fogyasztunk el, így az a kukában végzi. Ráadásul nemcsak a háztartásokban, hanem már az élelmiszer feldolgozása, kereskedelme során is számottevő mennyiség kárba vész. Ezért is értékelendő minden olyan kezdeményezés, mely azt a célt szolgálja, hogy a fölösleg ne menjen veszendőbe, hanem jusson el a rászorulókhoz.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2005 óta munkálkodik azon, hogy minél kevesebb fölösleg végezze hulladékként. Partnerszervezeteivel együttműködve felkutatja és összegyűjti a hipermarketekben, gyárakban és feldolgozóüzemekben vagy akár a termelőknél fölöslegessé vált és megsemmisítés előtt álló élelmiszereket, melyek minden további nélkül fogyaszthatók még, de valamiért kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, vagy onnan már kikerültek. Az így összegyűjtött készletek szállításáról, biztonságos tárolásáról és szétosztásáról is gondos­kodnak. Az élelmiszerbank hálózatában Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat látja el a koordinátori feladatokat. Emellett Szolnokon végez élelmiszermentést: két angol és egy francia multinacionális, valamint egy amerikai áruházlánc felesleges élelmiszereit gyűjti be és juttatja el a rászorulóknak. Jelen időszakban 623 rászoruló család számára biztosítanak napi élelmiszercsomagot, mely pékárut, zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz. Közel egy év során jelentős mennyiségű élelmiszert osztottak ki a rászorulóknak összesen több mint 85 millió forint értékben. A nehéz helyzetben élők a Baross úti Civil Házban veszik át a mentett élelmiszereket. Az ide behozott péksütemények, zöldségek, gyümölcsök teljes mértékben alkalmasak az emberi fogyasztásra, csak éppen nem frissek, így már nehezen hozhatók kereskedelmi forgalomba. Látogatásunk délelőttjén is egyre másra érkeztek azok, akik az így összegyűjtött ennivalóból részesedhetnek. Raffael Ilona is lelkesen pakolta szatyrába a zöldségféléket és péksüteményeket, melyeket egyébként napi szinten nehezen tudna megvásárolni. – Hét gyermeket nevelek egyedül, így nagyon nagy segítség ez az élelmiszer-adomány – vallotta meg. – Heti három alkalommal viszek haza innen ennivalót. A gyerekek a péksüteménynek örülnek legjobban! Simon Lajosné másnaponként jön élelmiszerért a Civil Házhoz. – A fiammal élek, és sajnos nagyon kevés pénzből kell gazdálkodnunk. Az a legnagyobb bajunk, hogy hiteltörlesztési gondok miatt kilakoltattak minket a házunkból. Most fizetni kell az albérletet, a rezsit, még részletfizetésünk is van, így élelmiszer vásárlására már nem marad pénzünk – árulta el hírportálunknak. Mészárosné Mazug Margitnak is nagyon nagy segítség, hogy ingyen juthat élelmiszerhez. Lelkesen mutatta is a megkapott péksüteményeket. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felmérése szerint négy százalékkal csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladék mennyisége az elmúlt három év során. Egy átlagos magyar állampolgár 65 kiló élelmiszert dob a szemetesbe évente, szemben a korábbi, 68 kg/fő/év mennyiséggel. Egy kis odafigyeléssel azonban e mennyiség legalább felének kidobása elkerülhető lenne. Leggyakrabban többek között friss zöldségek és gyümölcsök, valamint kenyér, illetve egyéb pékáruk mennek veszendőbe. Ha belegondolunk, hogy sok embertársunknak mekkora öröm már az is, ha hozzájuthat ingyen a már nem a legfrissebb kenyérhez vagy kakaós csigához, a már kicsit fonnyadó zöldséghez vagy túlérett gyümölcshöz, talán jobban odafigyelünk, hogy ne pazaroljunk annyira. És ha nem tudunk elhasználni, elfogyasztani mindent, amit beszereztünk, felajánlhatjuk olyasvalakinek, aki örömmel fogadja. Adományokat is osztanak – Tavaly és idén is kaptunk nagyobb adományokat, melyeket ki tudtunk osztani a családok számára. A teljesség igénye nélkül ezek az adományok étolajat, tartós tejet, kukorica- és borsókonzervet, csokoládét, tortaporokat, rágógumit, ízesített rizseket, citromlevet, zabkását és hasonlókat tartalmaztak. Általában negyedévente számíthatunk nagyobb mennyiségekre. Az említett időszakban összesen megközelítőleg kilenc és fél millió forint értékben 5492 kilogramm külön adományt tudtunk kiosztani, a napi élelmiszerosztáson felül. Ezek hatalmas számok és mennyiségek, viszont elmondható, hogy ebben a folyamatosan változó helyzetben sokak élethelyzete változik meg egyik napról a másikra, és olyankor szükség van a segítségre – mutatott rá Ocskó Mónika, a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat koordinátora.