Bemutatták a Jászság idei „kincses kalendáriumát”

A kötetben megjelent írások egy része ezúttal is időutazásra hív a Jászság múltjába. A szerzők természetesen a jelen és jövő aktuális kérdéseivel is foglalkoznak a könyvben.

A Jászsági Évkönyv Alapítvány kiadásában megjelent 2019-es évkönyvben a térségben élő, illetve elszármazott kutatók, művészek, pedagógusok, helytörténészek, gazdasági szakemberek, egyházi-, civil- és sportélet képviselői publikálták írásaikat. A szakmailag hiteles tanulmányokat, tudományos munkákat adatokkal alátámasztva tették közzé. A kötetet fotók gazdagítják.

A könyvbemutatóra hétfő délután zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a Csányi Alapítvány Közösségi Házának terme. A résztvevőket dr. Kertész Ottó, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, majd bemutatták Nagy Tamás klippjét a Jászsági Évkönyv 2019-es számáról. Az eseményen a Csányi Alapítvány tehetséges diákjai: Füle Viktória, Tálas Péter és Peredi Olivér adtak műsort. A fiatalok mély gondolatokat és érzelmeket ébresztő saját verseikkel lepték meg a közönséget.

A Jászsági Évkönyvet dr. Radoszáv Miklós, gyermekvédelmi szakértő, a Csányi Alapítvány operatív igazgatója mutatta be az érdeklődőknek. – Mire végére értem az évkönyv olvasásának úgy éreztem magam, mint amikor gyerekkoromban a Kincses Kalendáriumot olvastam. Nagyon sok mindent megtudtam a jászokról – mondta dr. Radoszáv Miklós, aki jó szívvel ajánlotta a kötetet a hallgatóság figyelmébe.

Az évkönyvet idén is dr. Pethő László, az ELTE nyugalmazott egyetemi docense szerkesztette. A könyvebmutatón jelenlévő szerzők egyperceseikben lényegre törően ismertették, hogy miről szólnak a kiadványban megjelent írásaik. A teljesség igénye nélkül Hamar Katalin például a jászberényi önkormányzat ifjúsági munkacsoportjának kérdőíves felméréséről beszélt, amit a helyi fiatalok körében végeztek. Kutatásukban bemutatják, hogy mit gondolnak a fiatalok a városról és mennyien tervezik jövőjüket Jászberényben.

A vizsgálat eredményei iránymutatásként szolgálhatnak és segíthetik az önkormányzat munkáját. Nagyné Koncz Éva írásában Buna Konstantinra, a Berényi Műhely Jászsági Alkotóközösség Művészeti vezetőjére emlékezett. Csörgő Terézia egypercesében a Csányi Alapítvány tizenötéves tehetséggondozó tevékenységéből adott egy kis ízelítőt, amit részletesen bemutat az évkönyvben. Körei-Nagy Kristóf az El Camino zarándokúton megélt testi, lelki élményeiről számolt be tartalmas, olvasmányos írásában.

Érdekes témákat dolgoztak fel

A művészet, história, oktatás, gazdaság és társadalom, sport, mozgáskultúra, örökségünk témakörök mellett könyv- és filmismertetések is megjelentek a kötetben. Az évkönyvet lapozgatva számos érdekes írást találtunk. Ari Ilonával, a családkutató klubok vezetőjével készített interjú a családkutatás rejtelmeibe vezet. Megismerhetjük Nagy Béla, a Fradi legendás krónikásának életútját, aki egyébként Jászberényben született. A múltat nemcsak írások, hanem fényképek is felidézik. A kötetben gazdag képösszeállítását láthatunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc köztéri emlékeiről. A tanulmányokban természetesen a jelen is megjelenik. Részletes elemzés foglalkozik Jászberény adóbevételeinek alakulásával, betekinthetünk a Jászberényi Röplabda Klub szervezeti felépítésébe és működésébe. Kiderül az is, hogy a Jászság legnézettebb sportága a kosárlabda.