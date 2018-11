Bemutatták a megyeházán a TOP 50 kiadványt

Fény derült arra, kik megyénk gazdaságának legjelentősebb szereplői. Kedd délután immár 23. alkalommal mutatták be a megyeházán a TOP 50 kiadványt.

A gazdasági vállalkozásokat évről évre elért eredményeik, árbevételük alapján rangsorolják, az összegzést pedig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóságával karöltve összeállított kiadványában teszi közzé.

Az összeállításból kiderült, az első három helyet továbbra is a nagy jászsági cégek birtokolják. Az élen ezúttal is a Jászfényszarun működő Samsung Electronics végzett, mely 694 milliárd forint árbevételt könyvelhetett el.

A képzeletbeli dobogó második fokára a jászberényi Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. állhatott fel 243 milliárd forintos bevétellel, míg a harmadik helyet a szintén berényi Jász-Plasztik Kft. foglalhatta el 73 milliárddal.

– Az elmúlt tíz év legsikeresebb évét zártuk tavaly – emelte ki dr. Sziráki András, a megyei iparkamara elnöke a megye 2017. évi gazdasági teljesítményét értékelő összefoglalójában.

– 2016-ban 2202 milliárd volt a megye árbevétele, ehhez képest a múlt esztendőben 2387 milliárdot értünk el, ami 8,4 százalékkal több az előző évihez képes. Ez megbecsülendő teljesítmény, rendkívül komoly munka van a háttérben.

– Mindennek 50,8 százalékát képesek voltunk a fejlett országokba exportálni. A nemzetgazdasági ágazatokat tekintve hat teljesítette a megye összteljesítményének 98,5 százalékát. Legjelentősebb a feldolgozóipar teljesítménye 1645 milliárd forint árbevétellel.

– Második helyen áll a kereskedelem, 363,5 milliárd forint árbevétellel. Harmadik helyen van az agrárágazat 115 milliárd forint árbevétellel. Negyedik helyen áll az építőipar 88,7 milliárd forint teljesítménnyel, és ez az ágazat érte el a legnagyobb – 30 százalékos – növekedést a múlt esztendőben.

– Ezt követi a szolgáltatás 85,8 milliárdos árbevétellel, hatodik pedig a szállítmányozás, raktározás ágazat, melynek 57 milliárdos árbevétele volt – sorolta fel. Azt is elmondta, változatlanul a Jászság képviseli a húzóerőt, a TOP 50 cégei közül 19 működik a Felső-Jászságban, 2 az Alsó-Jászságban.

A Szolnoki kistérségből szintén 21, a Karcagi járásból 4, a Tiszazugból 2, a Törökszentmiklósiból 1 és a Kunhegyesiből is 1 vállalkozás jutott be a félszáz legjobb közé.

A gazdasági teljesítmény mögött rejlő jövedelmezőség tekintetében a tavalyi az utóbbi 15 év legsikeresebbike volt. Az előző év 91,5 milliárd forintos nyereségét meghaladva 200,2 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el 2017-ben a megye, ebben kiemelkedő szerepe van a toplista élén álló vállalkozásoknak.

Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is a gazdasági növekedésről szólt, mely idén a 3. negyedévben az öt százalékot is meghaladta, így 2018 gazdasági kilátásai is igen jók.

Idén is átadták az Év Vállalkozója díjakat, oklevelet és Györfi Sándor szobrászművész alkotását. Négy cég teljesítményét jutalmazták: a toplistás Samsung Electronics, a Coop Szolnok Zrt., a Bajor-Fa Nyílászárókészítő és Belsőépítészeti Kft., valamint a Jelmez-Art Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselője vehette át az elismerést.

A kamara elnöke által adományozott aranyérmet idén Orvos-Tóth Endre, a karcagi SziMmetria Kft. tulajdonosa, John Staines, a szolnoki Eagle Ottawa Hungary Kft. vezérigazgatója, Varga András, a tószegi Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. igazgatója, Kalmár Andrea, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatója érdemelte ki, valamint kamarai dolgozókat is jutalmaztak a tegnapi rangos eseményen.