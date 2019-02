Bemutatták a Zounok évkönyv legújabb számát a levéltárban

A három évtizedes múltra visszatekintő Zounuk című évkönyv legújabb, harminckettedik számát mutatták be szerdán a megyei levéltár épületében. Amint a munkát ismertető Csönge Attila igazgató elmondta, idén még egy újabb kötete is várható a sorozatnak.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiadott háromszáz oldalas munka – melyet Csönge Attila, Pozsgai Erika és Szabóné Maslowski Madlen szerkesztett – hét tanulmányt és két adattárt tartalmaz Cseh Dániel, Csikós Gábor, Farkas Kristóf Vince történészek, dr. Cseh Géza, Szikszai Mihály, Horváth Gergő, Mucsi László levéltári szakemberek, Kókai Magdolna néprajzos, illetve Galsi Zoltán helytörténész tollából.

Témájuk a történelemtől a néprajzon át jó néhány, érdeklődésre számot tartó tárgyat ölel fel. Amint azt Csönge Attila elmondta, a kötet nemcsak a kutatókat, hanem a szélesebb közönséget is igyekszik megszólítani, így az eddigi gyakorlatnak megfelelően most is megszokott olvasmányos, közérthető formában adták közre.

Az igazgató egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy három évnél régebbi évkönyveik már az interneten is hozzáférhetőek.