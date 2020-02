Beüzemelték a kamerarendszert Jászfelsőszentgyörgyön

Az elmúlt hónapokban több panasz érkezett az önkormányzathoz a temető közbiztonságával kapcsolatban.

A lakosok jelzései szerint ugyanis a sírkertben nőtt a lopások és a rongálások száma, valamint az illegális szemetelők is megjelentek a területén. A képviselő-testület egyik kiemelt célja a közbiztonság javítása a településen, ezért az önkormányzat az egyházközség jóváhagyásával mintegy nyolcszázezer forintból egy zárt rendszerű térfigyelőkamera-rendszert épített ki a temetőben.

Zelenai Tiborné polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a berendezéseket még tavaly decemberben, az ünnepek előtt beszerezték és üzembe helyezték. Hozzátette, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen ezeknek köszönhetően volt már tettenérés is.

A kamerarendszer a lehető legnagyobb lefedettséget biztosítja a temető területén, így bíznak abban, hogy ennek jelentős visszatartó ereje lesz, emelte ki a településvezető.