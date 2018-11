Beváltak az álrendőrök, visszaesett a gyorshajtók száma

Hetek óta teljesítenek már szolgálatot a falu műanyag bábui a legforgalmasabb utakon. Az álrendőrök, úgy tűnik, beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

– Abszolút bejött az ötlet! A falu ugyanis öt út találkozásánál fekszik, a nagy forgalom miatt pedig valamit lépnünk kellett, hogy lelassítsuk a forgalmat. S amióta kihelyeztük a rendőrbábukat, nyolcvan százalékkal csökkent a gyorshajtók száma – jelentette be a napokban Pásztor Imre. A polgármester kifejtette, továbbra is jó partnerük a Ceglédi Rendőrkapitányság, mert hetente ők is ellenőriznek a helyi utakon.

– Előfordult, hogy két óra alatt tíznél is többen lépték át a sebességhatárt a faluban. Mostanra viszont már mindenki fékez, amikor meglátják a bábukat. Nekünk csupán ennyi a célunk a kezdeményezéssel – tette hozzá.

A különös alakok egyébként lakossági összefogással kerülnek ki a forgalmas útvonalakra. Az pedig, hogy a figurák mettől meddig teljesítenek szolgálatot, csakis a helyieken múlik.

– Reggel hét órakor általában mindenütt kirakják a bábupárt, s nagyjából délután öt óra tájban kerülnek vissza a házakhoz. Az egyik helyi utcában viszont nemrég este nyolckor is kint voltak.

Bár nincs ezzel semmi gond, a sötétben is jól ellátják a feladatukat, hiszen fényvisszaverős mellényük van – taglalta Pásztor Imre.

A bábuk helyét a hivatal folyamatosan váltogatja. A polgármester pedig azt szeretné, ha „örök életű” lenne az általa indított akció.

– Azt kell mondjam, munkájukat csak a szélsőséges időjárás befolyásolhatja. Ilyenkor ugyanis biztosan nem helyezzük ki őket az utak mellé. Más esetekben viszont feltétlenül számítunk rájuk – mosolyodott el a falu első embere.

Éjjel is működik

Pásztor Imre polgármester kiemelte, nem csak az „álrendőrökkel„ szeretnék meggátolni a gyorshajtást a környéken.

– Rendszámleolvasó készülék is üzemel a faluban. Ez éjjel is kitűnően látja a településre érkező járművek rendszámát. Emellett négy térfigyelő kamerát is működtetünk. Ezekkel is segítve „rendőreink” munkáját… – összegezte a polgármester.

