Borbélyok, kirurgusok, orvosok és ispotályok az óvárosban

Szolnok orvostörténetéről az időben visszafelé haladva egyre kevesebb adatunk van.

Az első orvosok a katonákkal jöhettek hozzánk, amint a legkorábbi itteni patika is Berta Ferenc közlése szerint a később a várossal megosztott hadigyógyszertár volt.

A korai katonaorvosok is inkább kirurgusok, vagyis okleveles sebészek, gyakori elnevezéssel borbélyok voltak, akik főleg sebekkel foglalkoztak.

Kisebb is volt a becsületük a szorosan vett orvostudorokénál, és később a bábákkal együtt a városi főorvos alá tartoztak. 1874-ig működtek halottkémként is, akkor szállt át ez a hivatal is képzett orvostudorokra. E halottkémek közül kettőnek, Kauer Józsefnek és Körösi Józsefnek a nevét őrizték meg a jegyzőkönyvek. Akkoriban egyébként más nemzeteknél is hasonló volt a szokás.

Tanult orvosaink már a hazai orvosképzés 1770-es beindulása előtt is voltak, közülük 1790 és 1880 között nyolcat említ Somogyi Ignác városi jegyzőkönyveinek megmaradt kötete.

Ő az alábbi személyeket tartja számon vármegyei, járási és városi orvosként: dr. Vezér Gábor, Feuerer Ferenc, Kreutzer Ferenc, Erdei Dávid, Bécsy János, Schreiber Lőrinc, Ivánfi (Ivánovics) Endre.

Hozzájuk lehet számolni még Baůmgartner Károly itt lakó ezredorvost és a kamara egyik seborvosát is, aki szintén Szolnokon tartotta a szállását. 1821-ben írják, hogy a vármegye második orvosának is Szolnokon kell lakni, mivel mind a kettőnek házakat is épített a megye. 1877-ből tudjuk, hogy az orvosi lakás a mai Táncsics Mihály utcában volt, amit a város adóssága fejében többször is megpróbáltak elárverezni.

1879-ben ellenben addig jutottunk, hogy már 8 orvosa és két gyógyszertára is volt a városnak. A város első ispotályáról, korai kórházáról 1774-ben döntött a város gyűlése, amint a dr. Nemes András szerkesztette kórháztörténetből kiderül.

Ez az ispotály a régi temetőben, vagyis a belvárosi templom mellett álló Szomorú Krisztus-szobor mellett, a mai Templom út és a Madách utca sarkán állott. Ma is vizet adó egykori kútját néhány éve találta meg Csicsman György, a helyén álló egyik épület tulajdonosa.

Bővebb adatunk nincs róla, s Németh Ignác kanonok 1823-ban már másik ápoldát, egy két szobából álló, tizenkét ágyas intézményt alapított, ami felett 1873-ra igencsak eljárt az idő.

Bár Erdei Dávid főorvos ösztönzésére idővel jobbítottak rajta, elég nyomorúságos állapotok uralkodtak benne. Nem túl jó előjelként még a gyászkocsit is állandóan ott tartották az udvarán, és sokáig a boncolásokat is a betegszobákban tartották, 1874-ben döntöttek arról, hogy erre a célra boncoló szobát és halotti kamrát alakítsanak ki az épületben, továbbá életmentő eszközöket is tartsanak készenlétben. Igazi kórházra csak 15 évvel később, 1887-ben gondoltak, ami végül 1896-ban került tető alá.