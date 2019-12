Borsosabb ára ellenére is kelendő a Nordmann

A vásárcsarnoknál immár fenyőillat is figyelmezteti az arra járókat a karácsony közeledtére.

Hétfőn megkezdték a díszíteni való fák árusítását. Akad itt kicsiny töves fenyő és vágott fa, aprajától a négy métert is meghaladó sudár termetűig. Válogathatunk immár kedvünkre, annak függvényében, mekkora a rendelkezésre álló hely lakásunkban, illetve mit bír az ember pénztárcája.

Az első napokban persze a legtöbben beérik nézelődéssel, a kínálat és az árak felmérésével. Így tett a Besenyszögön lakó Kaszab Istvánné is.

– Tavaly műfenyőt vettem, de rájöttem, hogy nem igazán tetszik – vallotta meg.

– Kicsi fenyőt szeretnék venni, de majd később. Az biztos, hogy nem hagyom a legutolsó pillanatra a vásárlást, valószínűleg a jövő héten haza is viszem a fát. A hagyományos lucfenyőt szeretem, annak nagyon finom az illata. Azt szoktam csinálni, hogy beleteszem a fürdőkádba, és langyos vízzel lecsapatom, majd hagyom állni egy napig a vízben, hogy tovább tartson. Nálam ez be szokott válni. Sőt, fenyőtalpat is olyat használok, amibe vizet lehet tölteni – árulta el módszerét a nyugdíjas asszony.

Sokan azonban szeretnék mielőbb megejteni a fa beszerzését, ahogy Kovács Tamásék is.

– Szerintem holnap meg is vesszük a szokásos Nordmann-fenyőnket, előtte végigjárjuk az árusokat, hol szebb és kevésbé drága. Úgy vélem, nem érdemes sokáig várni, amit két hét múlva árulnak, azt is ugyanakkor vágták ki, mint amit most találunk. A hűvös pincében meg otthon is eláll – vélekedett Tamás.

– Első nap még nem igazán indult be a forgalom – állapította meg Dudás Éva eladó, akitől megtudtuk, hogy legnagyobb fájuk most egy négy méter húsz centi magas Nordmann-fenyő. – Ezüstfenyőből viszont most nincsenek olyan nagyok, hiány van belőlük.

A fenyőket Berzencéről hozták, ami igazi fenyőtermelő vidék.

– Arra számítunk, hogy legtöbbet Nordmann-fenyőből fogunk eladni, ez a legtartósabb, így sokan választják, még ha drágább is. Általában az egy méterestől a két és fél méteresig keresik. Most még leginkább csak érdeklődők vannak, majd hétvége felé indul be a forgalom. Tavaly nem sokan hagyták az utolsó napokra a favásárlást, le akarták tudni, amíg nagyobb a választék.

Az Ispán körúti parkolóban már pénteken megkezdték a fenyőárusítást. Dajka Józsefék harminc éve árulják a megyeszékhelyen a saját maguk által Surdon nevelt tűlevelűeket. Van vagy húszezer fájuk, fenyő termesztésére ideális az a vidék. Megtudtuk, hogy leghamarabb a gyökeres fenyőt szedik fel, a vágás pedig a Nordmann-fenyővel kezdődik, azt követi az ezüst, végül a luc, ami leghamarabb kezdi hullatni tűleveleit.

– Három évtized tapasztalata alapján azt mondhatom, eddig a luc volt nagyon keresett, most viszont kevesebb van belőle. Azt viszont érdemes tudni, hogy az igazi, illatos luc Surdon és környékén terem! Az előző években december 10-e körül kezdtük kínálni a fát, most korábban jöttünk. A napokban megnyitjuk másik két lerakatunkat is, a vasútállomás közelében, illetve a Hetényi kórházzal szemben, és még 24-én is árulunk. Sokan utolsó nap veszik meg a fát, mivel dolgoznak és nem érnek rá.

De már vasárnap is elkezdték venni a fát, Nordmannt és lucot egyaránt. Ezüstfenyőnk is lesz a napokban, csak abból hiány van. Nem azért, mert túl keveset termelnek, hanem vágni nem szeretik, mivel nagyon szúr – mutatott rá Dajka József. Azt is elmondta, hogy a lucot érdemes egy vödör sós vízbe állítani, hogy tovább tartson, előtte a tövéből levágni egy két centis karikát. Azt viszont mindig jól meg kell nézni, mennyire frissen vágott a fa: ez érződik a súlyán is, mivel még tele van nedvességgel, illetve az ágak rugalmassága is árulkodik.

Az sem probléma, ha valaki nem tudja az ünnepek után sehová kiültetni: az NHSZ Szolnoknál januárban ugyanis leadhatók. A társaság a 10 Millió Fa Szolnokért csoport kezdeményezésére tavasszal a város különböző pontjain ülteti el ezeket az örökzöldeket.

Fenyőfaárak

Piac:

• Nordmann: 6000 forint/méter.

• Ezüst: 5000 forint/méter.

• Luc: 3000 forint/méter.

– mindhárom fajtából töves is kapható.

Parkoló:

• Nordmann: 9000, 10 000,

12 000, 20 000 forint/darab.

• Luc: 4000, 4500, 6000, 7000, 9000 forint/darab.

