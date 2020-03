Bosszúságot okoz a szél a jászsági fóliás gazdálkodóknak

Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor és Jászfényszaru környékén nagy hagyománya van a fóliás kertművelésnek. Habár az elmúlt évtizedek során valamelyest visszaszorult a fóliás zöldségtermesztés, még mindig vannak olyan termelők, akik családi örökségként viszik tovább a gazdálkodást.

– Nagyon sokáig intenzíven termesztettem tv-paprikát, ám idéntől olyan növényekkel szeretnék foglalkozni, melyek talán kicsit kevesebb munkát igényelnek. Ezért majd sárgadinnye- és csemegekukorica-palánta kerül a fóliasátrakba – avatott be a munkálatokba Baranyi István. Az őstermelővel a Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között lévő birtokán beszélgettünk, miközben a sátrakat készítette elő a növénytermesztéshez.

– Az előkészítő munkálatok után hamarosan jöhet majd a vetés és a palántanevelés. Úgy terveztem, hogy a nyolc darab fóliasátorban fele-fele arányban termesztek dinnyét és kukoricát. Tudja, nagyon régóta gazdálkodok már. A föld és az állatok szeretete gyerekkoromban az életem részévé vált, hiszen a szüleim is mezőgazdasággal foglalkoztak. Volt olyan időszak, amikor szabadföldi paradicsomot, valamint hagymát termesztettünk, de sajnos gyenge volt az ára és magas az előállítási költsége, így nem érte meg vele foglalkozni – magyarázta az őstermelő. Elmondta azt is, hogy nem csak a piac bizonytalansága, hanem bizony olykor az időjárás is megkeseríti a gazdák életét.

– Mostanában annyira szeles az idő, hogy azt mondtam: soha többé nem hagyom fent a fóliát télen. Állandóan szaggatta a szél, és károkat okozott. Előfordult, hogy három fóliasátrat is megtépázott, alig tudtam kiemelni őket a földből – mesélte.

Jászfelsőszentgyörgyön Zombori Csaba és felesége már évek óta zöldségtermesztéssel foglalkoznak – mindketten ebben nőttek fel, folytatták a családi hagyományokat. Elsősorban paprikával, paradicsommal és salátával látják el a vásárlókat.

– A zöldségtermesztés egész évre munkát ad. December elejére – amikor lemegy a szezon – végzünk az utómunkálatokkal, kitakarítjuk, rendezzük a sátrat. Röviddel ezután már a következő szezon előmunkálatait készítjük elő, január második felében pedig már a palántanevelés indításán dolgozunk – részletezte az őstermelő.