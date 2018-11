Bővítette gázüzemét a mezőtúri cég

Bővítette mezőtúri gázüzemét a kőolaj-és földgázkitermelő O&GD Central Kft., a fejlesztéssel egy közép-alföldi elosztóközpont jött létre, ahonnan az egész térséget elláthatják földgázzal – írja az MTI.

Breitner Dániel elmondta: a fejlesztésre azért volt szükség, mert az idén Jász-Nagykun-Szolnok megyében megtalált újabb gázmezők növelik a kitermelt gázmennyiséget.

Hozzátette: új felszíni létesítmény nem épül Mezőtúron, a térségben a már meglévő Endrődi Gázelőkészítő és Stabilizáló Üzem (EGSÜ) lát el már most is regionális tevékenységet, ugyanis oda futnak be a környékbeli, évek óta üzemelő – öcsödi, túrkevei, dévaványai, gyomaendrődi, mezőtúri – gázmezők vezetékei.

Mivel a meglévő gázüzem (EGSÜ) létszáma a technológiai folyamattól és nem a termelt mennyiségtől függ, így a jelenlegi – megközelítőleg 30 emberből álló – dolgozói létszám a mezőtúri fogadóállomás fejlesztését követően sem változik – tájékoztatott.

Kitért arra is, hogy a Mol Nyrt.-nek több helyen (Algyő, Hajdúszoboszló, Bajánsenye és másutt is) van ilyen létesítménye, az O&GD Central Kft.-nek jelenleg ez az egy gázüzeme van, de már épül a második Hajdú-Bihar megye déli részén, mely várhatóan az év végétől üzemel.

Hozzátette: amennyiben szükséges, azaz a régióban az újabb fúrások és az esetlegesen megtalált újabb gázmezők miatt tovább nő a kitermelt gáz mennyisége, akkor a jövőben az EGSÜ már rendelkezésre álló technológiai kapacitása bővíthető a már meglévő területen belül, ahogyan ez most Mezőtúron is történt.

Herczeg Zsolt (Fidesz-KDNP) Mezőtúr polgármestere elmondta: az új gázipari beruházás és egyéb fejlesztések kapcsán azt remélik, hogy egy-két éven belül a város jelentős helyi iparűzésiadó-bevételhez juthat, ami így elérheti az évi 1 milliárd forintot. Az önkormányzatnak 2010-ben kereken 480 millió forint volt a helyiadó-bevétele, amelyet 2017-re sikerült 800 millió forintra növelni.

A Magyarországon 2013 óta jelen levő O&GD Central Kft. anyacége a hollandiai székhelyű Sand Hill Petroleum B.V. A Kft. budapesti kutatási központtal működik, mintegy száz munkavállalót foglalkoztat. A jövőben mélyíteni tervezett újabb fúrások és esetlegesen megtalált újabb gázmezők termelésbe állítása folyamatos a közép- és kelet-magyarországi régiókban.

A cég kutatásokat folytat a Körös, Nádudvar, Újléta, Berettyóújfalu, Mogyoród, Nagykáta és Ócsa kutatási területeken. Breitner Dániel elmondta: a Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2016 végén Szolnokon a Prizma és a Gyökér út környékén levő mintegy egyhektáros területen végzett kutatófúrás eredményeként kőolajat találtak, a kút jelenleg is tesztelés alatt áll. Továbbá a 4-es út elkerülő szakasza és a Holt-Tisza közötti mintegy egyhektáros területen végzett fúrást a kft., az ott megtalált földgáz bekötésre vár. Ebben az évben az ország számos más területén is, egyebek között Bagamér és Konyár környékén mélyítettek fúrásokat.

Az O&GD Central Kft. jelenleg egy kutatási területén és hat koncessziós területén, több mint 7 ezer négyzetkilométeren végez szénhidrogén kutatást – tájékoztatott.

A cég az elmúlt három évben összesen több száz négyzetkilométer (3D) és kilométer (2D) szeizmikus mérést végzett, majdnem 40 kutató-feltáró fúrást mélyített, ebből 28-at a 2014-ben és 2015-ben elnyert koncessziós területein – közölte. Hozzátette: az O&GD Central Kft. az elmúlt három és fél évben csaknem 40 milliárd forintot költött beruházásaira, 13 bányatelekkel, 2 gázelőkészítő üzemmel és 9 gázgyűjtő központtal rendelkezik.

Jelenlegi napi földgáz termelése megközelítőleg 1 millió köbméter, ami csaknem 3,1 százalékát fedezi a magyarországi fogyasztásnak és 18,5 százaléka az ország szénhidrogén földgáz termelésének – közölte Breitner Dániel.

Borítókép: illusztráció

Forrás: Shutterstock