Bővítik zöldterületeiket a tiszazugi kistelepülések

Az Agrárminisztérium Településfásítási Programjára megyénk falvai és kisváro­sai is jelentkeztek. Az igényeket július 31-ig lehetett benyújtani, a Tiszazug számos települése így Kunszentmárton, Martfű, Szelevény és Tiszasas is sikeresen pályázott. Így egyéb fejlesztési lehetőségek mellett ezzel is élhetnek.

A tíz-tizennégy centiméter törzsátmérőjű, kettő-öt méter magas, három-négy éves, földlabdás vagy konténeres sorfák szállítási költségeit is fedezi a pályázat. A növényeket 2020 őszén vagy 2021 tavaszán ültethetik el.

Kunszentmárton életében a zöldítés és a zöldterületek megfelelő kezelése is fontos. Jelenleg harminc magas kőrisfára pályáztak.

– Két helyszínen tervezzük az ültetést. A bölcsődénk játszóudvarát nemrégiben újítottuk fel, ott elengedhetetlen, hogy a kőrisek árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek. Illetve a sportcsarnok környékén is folyamatosak a fejlesztések, így ott is helyet kap néhány fa – mondta Wenner-Várkonyi Attila, polgármester. Részletezte: a csarnok melletti területen egyéb pályázati forrásból mini KRESZ-park és extrém sportpálya is épül. A fasáv egyfajta szép környezetet, por és zaj elleni védelmet, valamint árnyékot is biztosít.

Az ültetés időpontját 2021 tavaszára tűzték ki, amit társadalmi munkában hirdetnek meg, hogy a városlakók is csatlakozhassanak.

Szelevény is nyert fákat, tizenhatot el is ültetnek ősszel.

– A játszóterünk tűző napon van, már többször próbáltunk facsemetéket ültetni több, de inkább kevesebb sikerrel. Most elég nagyokra – kettő-öt méteresekre – lehetett pályázni. Szeretnénk szakszerűen elültetni, és figyelni rájuk – mondta Kerekesné Holló Helga polgármester.

Az ezüst hárs és puszta szil a piactérnél is helyet kap.

– Nemrégiben kivágattunk négy nyárfát, amik veszélyeztették a piacot. Az ágai több alkalommal is letörtek, könnyen balesetet okozhattak volna, azok helyére telepítünk még néhányat, de az önkormányzat udvarára is jut belőlük – részletezte. Hozzátette: a pályázati forrás a fa és a szállítás költségeit is fedezi.

Martfűn is két helyszínt jelöltek meg, a temetőbe és a kastélyszálló környékére is kerül a sorfákból.