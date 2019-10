Pattanjunk két kerékre!

Megyeszékhelyünkön örvendetesen megszaporodott azok száma, akik biciklivel jönnek-mennek, bár még mindig sokan vannak azok, akik elképzelhetetlennek tartják, hogy a legkisebb távokat is ne autóval tegyék meg.

Ismerünk olyanokat, akik nem sajnálják az időt, energiát, hogy a garázsból előhozzák a kocsit csak azért, hogy a pár perc járásnyira eső boltig elfurikázzanak. Pedig gyalog még a készülődés hosszú perceit is megspórolnák… Különösen, ha szabad parkolót keresve ráadásul még keringeni kell egy sort. Pedig ha már úgy érzik, ezt a kis távot is túl fárasztó megtenni számukra saját lábukon, előkaphatnák akár a kerékpárt is. A csomagtartón vagy a kormányra akasztva még egy-egy táskát, szatyrot is könnyűszerrel hazavihetnék.

De nem. Egyesek mániákusan ragaszkodnak a négy kerékhez, így nem csoda az sem, hogy csúcsidőben szinte alig lehet ki- vagy bejutni a városba.Tekerni pedig jó dolog! Legalább jó időben ildomos lenne minél több városlakónak nyeregbe pattannia!

Erre biztatja a szolnokiakat a Bringás reggeli program is, melyet már évek óta megtartanak. Gyarapodott is a bicajosok száma – tegnap reggel a Kossuth téren legalábbis mindenképp. Az ilyen figyelemfelhívó összejöveteleknek a közösségi élményeken túl is van némi foganatja. Talán ugyanis azt látva, hogy a szomszéd, a barát, az iskolatárs, a kolléga, netán az általa nagyra tartott ismert ember sem átall „drótszamaragolni”, az is kap némi motivációt a pedálozáshoz, aki addig csak bámészkodni szállt ki a kocsiból…